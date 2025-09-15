Πολιτική | Ελλάδα

Σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου οι συνομιλίες Μητσοτάκη - Κόστα

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου οι διευρυμένες συνομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

Στο επίκεντρο τίθενται το ουκρανικό ζήτημα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική θωράκιση της Ε.Ε., το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται σε περιοδεία του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της Ε.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.

Ο κ. Κόστα, που έφθασε χθες στην Αθήνα, παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην οικία του, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Στη συνέχεια της περιοδείας του αναμένεται να επισκεφθεί Λευκωσία και Ρώμη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντόνιο Κόστα

