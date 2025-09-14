Νέος γύρος αμερικανοκινεζικών επαφών στη Μαδρίτη - Χαμηλές οι προσδοκίες

Εμπορικές διαφορές, δασμοί, TikTok αλλά και το ρωσικό πετρέλαιο βρίσκονται στο τραπέζι. Προσπάθεια να αποτραπεί η κατάρρευση της ήδη τεταμένης εμπορικής σχέσης των δύο χωρών.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συναντώνται την Κυριακή στη Μαδρίτη για να συζητήσουν τις μακροχρόνιες εμπορικές διαφορές, την επικείμενη προθεσμία αποεπένδυσης για την κινεζική εφαρμογή σύντομων βίντεο TikTok και τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον προς τους συμμάχους της στο G7 και την Ευρώπη να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα ώστε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Reuters, oι συνομιλίες στην ισπανική πρωτεύουσα σηματοδοτούν την τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες που ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμιρον Γκριρ, συναντώνται με τον Αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η κατάρρευση της ήδη τεταμένης εμπορικής σχέσης ΗΠΑ-Κίνας λόγω των δασμών που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τρεις αξιωματούχοι, μαζί με τον κορυφαίο διαπραγματευτή εμπορικών θεμάτων της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ, συναντήθηκαν τελευταία φορά στη Στοκχόλμη τον Ιούλιο, όπου συμφώνησαν κατ’ αρχήν να παρατείνουν για 90 ημέρες την εμπορική εκεχειρία που είχε μειώσει δραστικά τους τριψήφιους ανταποδοτικούς δασμούς και από τις δύο πλευρές, και είχε επανεκκινήσει τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει εγκρίνει την παράταση των ισχυόντων δασμών των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά περίπου στο 55%, έως τις 10 Νοεμβρίου.

Ειδικοί σε εμπορικά θέματα δήλωσαν ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες που φιλοξενεί ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει επιδιώξει να βελτιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο τα τελευταία χρόνια.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Μαδρίτη θεωρείται μια ακόμη παράταση της προθεσμίας για την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok, ByteDance, ώστε να αποεπενδύσει από τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 17 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά η εφαρμογή θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενο κλείσιμο στις ΗΠΑ.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων της κυβέρνησης Τραμπ για το μέλλον του TikTok ανέφερε ότι δεν αναμένεται συμφωνία, αλλά η προθεσμία θα παραταθεί για τέταρτη φορά από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ άνοιξε λογαριασμό στο TikTok τον περασμένο μήνα.

Το TikTok δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο των προηγούμενων γύρων εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας στη Γενεύη, το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη. Ωστόσο, η δημόσια αναφορά του θέματος ως σημείο της ατζέντας στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις συνομιλίες, προσφέρει στην κυβέρνηση Τραμπ πολιτική κάλυψη για ακόμη μία παράταση — γεγονός που ενδέχεται να ενοχλήσει τόσο Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι είχαν νομοθετήσει την πώληση του TikTok σε αμερικανική εταιρεία ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Η Γουέντι Κάτλερ, πρώην διαπραγματευτής της USTR (Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ) και επικεφαλής του Asia Society Policy Institute στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι αναμένει πιο ουσιαστικά «αποτελέσματα» να φυλάσσονται για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αργότερα φέτος — ενδεχομένως στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεούλ, στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται μια τελική συμφωνία για την επίλυση των ανησυχιών των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια σε σχέση με το TikTok, η άρση των περιορισμών στις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, καθώς και η μείωση των δασμών που σχετίζονται με τη φαιντανύλη σε κινεζικά προϊόντα — και οι συνομιλίες στη Μαδρίτη ενδέχεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση του εδάφους για μια τέτοια συνάντηση, σύμφωνα με την Κάτλερ.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η επίλυση των βασικών οικονομικών παραπόνων των ΗΠΑ προς την Κίνα —συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αλλαγή του κινεζικού οικονομικού μοντέλου προς μεγαλύτερη εγχώρια κατανάλωση και λιγότερη εξάρτηση από κρατικά επιδοτούμενες εξαγωγές— μπορεί να χρειαστεί χρόνια.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι η Κίνα βιάζεται να κάνει μια συμφωνία αν δεν εξασφαλίσει ουσιαστικές παραχωρήσεις σε θέματα ελέγχου εξαγωγών και μείωσης δασμών, που είναι οι βασικές της προτεραιότητες», δήλωσε η Κάτλερ. «Και δεν βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε θέση να κάνουν μεγάλες παραχωρήσεις σε αυτά τα ζητήματα, εκτός αν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στις απαιτήσεις τους προς την Κίνα».

Πίεση για το ρωσικό πετρέλαιο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Μαδρίτης θα καλύψουν επίσης τις κοινές προσπάθειες ΗΠΑ-Κίνας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος — αναφορά στις μακροχρόνιες απαιτήσεις της Ουάσινγκτον προς την Κίνα να περιορίσει τις παράνομες αποστολές τεχνολογικών αγαθών προς τη Ρωσία, που ενισχύουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο Μπέσεντ κάλεσε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά (G7) να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στις εισαγωγές από την Κίνα και την Ινδία, ώστε να τους ασκηθεί πίεση να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου — μια κίνηση που αποσκοπεί στο να οδηγηθεί η Μόσχα σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, περιορίζοντας τα έσοδά της από το πετρέλαιο.

Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 δήλωσαν την Παρασκευή ότι συζήτησαν τέτοια μέτρα και συμφώνησαν να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Μπέσεντ και ο Γκριρ δήλωσαν σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι οι σύμμαχοι του G7 θα πρέπει να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην επιβολή δασμών στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

«Μόνο με μια ενιαία προσπάθεια που θα κόψει τα έσοδα που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν από την πηγή, θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επαρκή οικονομική πίεση ώστε να σταματήσει η παράλογη αιματοχυσία», δήλωσαν ο Μπέσεντ και ο Γκριρ, αναφερόμενοι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει επιπλέον δασμό 25% σε ινδικά προϊόντα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει να επιβάλουν τέτοιους τιμωρητικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Μαδρίτης θα καλύψουν οικονομικά και εμπορικά ζητήματα όπως οι αμερικανικοί δασμοί, η «κατάχρηση» των ελέγχων στις εξαγωγές και το θέμα του TikTok.