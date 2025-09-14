Δένδιας: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην… pic.twitter.com/pPDhu8hH0D — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 14, 2025

«Κατάφερε», υπογραμμίζει, «να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Η ανάρτηση του κ. Δένδια καταλήγει με αναφορά στο Γ. Σεφέρη: «... Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ