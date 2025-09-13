Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τελευταίο 24ωρο στην χώρα εκδηλώθηκαν 26 αργοτοδασικές πυρκαγιές.

