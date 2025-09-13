Ειδήσεις | Ελλάδα

Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τελευταίο 24ωρο στην χώρα εκδηλώθηκαν 26 αργοτοδασικές πυρκαγιές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατοικίες: Οι κινήσεις που «κλειδώνουν» την επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου

ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers - Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

AρρένΑ: Αύξηση πωλήσεων για το «νερό του Ολυμπιακού» - Οι στόχοι της οικογένειας Τσάκου

tags:
Φωτιά τώρα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider