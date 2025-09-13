Κίνα: Ξεκινά έρευνες κατά του τομέα των ημιαγωγών των ΗΠΑ

Οι έρευνες του Πεκίνου κατά των αθέμιτων πρακτικών και κατά των διακρίσεων από αμερικανικής πλευράς, αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Η Κίνα ξεκίνησε δύο έρευνες που στοχεύουν στον τομέα των ημιαγωγών των ΗΠΑ, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για το εμπόριο και άλλα θέματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ορισμένα τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από τις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του το Σάββατο. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και έρευνα κατά των διακρίσεων σε σχέση με τις κινήσεις των ΗΠΑ εναντίον του τομέα των κινεζικών τσιπ, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση του υπουργείου.

Η Κίνα είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι θα ερευνήσει τις κατηγορίες ότι οι ΗΠΑ ρίχνουν στην αγορά χαμηλής ποιότητας τσιπ και επιδοτούν αθέμιτα τους δικούς τους κατασκευαστές ημιαγωγών, κάτι που σηματοδοτεί ορισμένα από τα ισχυρότερα εμπορικά αντίποινα του Πεκίνου κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κυρώσεων.

Η έρευνα κατά των αθέμιτων πρακτικών (anti-dumping) θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο και μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι μήνες, αν κριθεί απαραίτητο, ενώ η έρευνα κατά των διακρίσεων (anti-bias) συνήθως διαρκεί περίπου τρεις μήνες, σύμφωνα με την κινεζική ρυθμιστική αρχή εμπορίου.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφέγκ στην Μαδρίτη, για να συζητήσουν θέματα εμπορίου, οικονομίας και εθνικής ασφάλειας. Οι συνομιλίες θα καλύψουν επίσης το καθεστώς της ByteDance και του TikTok, καθώς το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζει μια επερχόμενη προθεσμία την επόμενη εβδομάδα για να επιτύχει συμφωνία ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ, καθώς και τις προσπάθειες καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.