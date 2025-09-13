Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με 79χρονη νεκρή και δύο τραυματίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με 79χρονη νεκρή και δύο τραυματίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατοικίες: Οι κινήσεις που «κλειδώνουν» την επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου

ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers - Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

AρρένΑ: Αύξηση πωλήσεων για το «νερό του Ολυμπιακού» - Οι στόχοι της οικογένειας Τσάκου

gazzetta
gazzetta reader insider insider