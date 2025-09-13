Γεωργιάδης: Ακούγονται τώρα οι μεμψίμοιροι για την αποστολή ΦΥΚ στο σπίτι;

Για διάψευσή τους κάνει λόγο ο υπ. Υγείας με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού σε σπίτι ασθενούς που έλαβε τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι του.

Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού σε σπίτι ασθενούς που έλαβε τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στο σπίτι του και στους μεμψίμοιρους που διαψεύστηκαν από την ομαλή λειτουργία του μέτρου, έκανε αναφορά ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι εξαρχής είχε δηλώσει ότι το πρόγραμμα θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα μέχρι να ξεπεράσει τα προβλήματα, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μας αποθαρρύνει από την προσπάθεια.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά η αποστολή ορισμένων κατηγοριών ΦΥΚ στα ιδιωτικά Φαρμακεία, ενώ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ολόθερμη στήριξη του σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Θυμάστε, όταν ξεκινάγαμε το πρόγραμμα για την αποστολή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ´οίκον, πόση κριτική είχα δεχθεί; Πόση μεμψιμοιρία; Ακούτε τίποτε τώρα; Οχι. Ξέρετε γιατί; Διότι όπως έλεγα στην αρχή, «το πρόγραμμα θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες να στρώσει και να ξεπεράσει τα… pic.twitter.com/iLE9e35zI8 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 13, 2025

Αναλυτικά ο υπ. Υγείας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Θυμάστε, όταν ξεκινάγαμε το πρόγραμμα για την αποστολή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄οίκον, πόση κριτική είχα δεχθεί; Πόση μεμψιμοιρία; Ακούτε τίποτε τώρα; Όχι. Ξέρετε γιατί; Διότι όπως έλεγα στην αρχή, «το πρόγραμμα θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες να στρώσει και να ξεπεράσει τα προβλήματα, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν από το να το προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την ζωή των ασθενών μας, μειώνοντας τις ουρές στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ».

Οι περισσότεροι πολιτικοί για να αποφύγουν αυτή την αναπόφευκτη κριτική, που όλες οι αλλαγές φέρνουν στην αρχή, κάνουν πίσω και τελικά βυθίζονται στην αδράνεια. Συνήθως δε οι ψηφοφόροι και οι έρευνες της Κοινής Γνώμης επιβραβεύουν τέτοιους είδους πολιτικούς που για να έχουν δημοφιλία τελικά δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Όχι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο θα σκεφτούμε για να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους, για μας αυτή η εμπιστοσύνη είναι ιερή και μόνον με καλύτερη ζωή για αυτός επιστρέφεται στο ακέραιο. Είμαι λοιπόν υπερήφανος που πλέον +10.000 ασθενείς μηνιαίως προσαρμόστηκαν στο νέο σύστημα, λαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους χωρίς ταλαιπωρία και ταυτόχρονα με τον να μην πηγαίνουν στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μειώνουν τις ουρές και την ταλαιπωρία και των υπολοίπων. Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά και το πρόγραμμα για την αποστολή ορισμένων κατηγοριών ΦΥΚ στα ιδιωτικά Φαρμακεία λύνοντας άλλον έναν γόρδιο δεσμό πολλών ετών.

Μετά από αυτή την αλλαγή το σύνολο του σχεδίου που είχα ανακοινώσει τον Φεβρουάριο μετά τα γεγονότα στο Φαρμακείο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα έχει εφαρμοστεί. Τότε με κατηγόρησαν πολλοί για λαϊκισμό αλλά εγώ σας υποσχέθηκα να λύσω το πρόβλημα και αυτό ακριβώς κάνω με όλους μου τους συνεργάτες.

Ευχαριστώ θερμά τον @kmitsotakis για την ολόθερμη στήριξη του σε αυτές μας τις πρωτοβουλίες. Υγ: Όταν αρχές Οκτωβρίου θα συνδεθούν στις πλατφόρμες μας και στο 1566 και τα δωρεάν πρωινά ραντεβού στα Νοσοκομεία θα δείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή όλων των ασθενών στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Να δω τι θα λένε οι μεμψίμοιροι τότε….».