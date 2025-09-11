Ανταμ Σίλβερ για το πρότζεκτ NBA Europe: «Η ανταπόκριση είναι τεράστια» - H συνεργασία με την JP Morgan

Το όραμα του NBA για την Ευρώπη φαίνεται πως περνά σε επόμενο στάδιο, με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις επαφές, τις μελέτες και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου.

Το όραμα του NBA για την Ευρώπη φαίνεται πως περνά σε επόμενο στάδιο, με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις επαφές, τις μελέτες και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου.

Μιλώντας στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, ο Σίλβερ αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στα πρότυπα του NBA, τις συνομιλίες με φορείς και ομάδες, αλλά και το ενδιαφέρον που ήδη εκφράζεται από σημαντικούς παράγοντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μεταξύ αυτών και ο Τόνι Πάρκερ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του NBA αποκάλυψε πως η λίγκα έχει ήδη προχωρήσει στη συνεργασία με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όπως η JP Morgan, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού μοντέλου, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος salary cap και διαμοιρασμού εσόδων, στα πρότυπα του αμερικανικού αθλητισμού.

Αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές και αγωνιστικές ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς, ο Σίλβερ τόνισε ότι πρόκειται για ένα «υβριδικό» πρότζεκτ, που απαιτεί ευελιξία, σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και στρατηγική προσέγγιση ανά αγορά.

Αναλυτικά:

«Μιλήσαμε για (τις) ευκαιρίες στην Ευρώπη. Ο Μαρκ Τέιτουμ, ο αναπληρωτής κομισάριος, που είναι εδώ, ηγήθηκε αυτών των συζητήσεων. Περάσαμε χρόνο στην Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι μιλώντας με διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κάποιες υπάρχουσες ομάδες που θα ήθελαν ενδεχομένως να αποτελέσουν μέρος της λίγκας, με εταιρείες ΜΜΕ, με άλλους παράγοντες, με την ομοσπονδία μας, τη FIBA. Θα έλεγα ότι εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός γύρω από αυτήν την προοπτική.

Η κατάσταση του μπάσκετ στην Ευρώπη θεωρώ ότι είναι φανταστική. Έχουν τις δικές τους παραδόσεις, τις οποίες φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία να φέρουμε ένα πρωτάθλημα τύπου NBA και να ανεβάσουμε το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

«Προσλάβαμε την JP Morgan»

Είδα τα σχόλια του Τόνι Πάρκερ. Ο Τόνι είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους ο Μαρκ κι εγώ συναντιόμαστε συχνά. Είναι πλέον ιδιοκτήτης μίας ομάδας στη Γαλλία. Χάρηκα βλέποντας τον διαρκή ενθουσιασμό του γι’ αυτό. Νομίζω πως ο Τόνι εκφράζει πολλούς από τους φορείς και τους συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Οτι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να κάνουμε κάτι εκεί. Ο Τόνι γνωρίζει πλέον όλες τις πλευρές, και ως ιδιοκτήτης ομάδας πια. Ξαναλέω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Παρεμπιπτόντως, από τότε που μιλήσαμε όλοι μαζί, προσλάβαμε την JP Morgan να συνεργαστεί μαζί μας και να κάνει τις αναλύσεις και επίσης συνεργαζόμαστε με μια άλλη μικρότερη τράπεζα που λέγεται Rain, η οποία έχει κάνει πολύ δουλειά για τη λίγκα ιστορικά και έχει εκπροσωπήσει διάφορους συλλόγους σε συναλλαγές. Οπότε εργάζονται εντατικά πάνω στο μοντέλο, προσπαθώντας να κατανοήσουν καλύτερα την επενδυτική ευκαιρία για εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

"Οι νομικοί μας σκέφτονται πως μπορούμε να πάρουμε ένα σύστημα με salary cap και μεριδίου εσόδων με τους παίκτες και να το εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο"

Νομίζω πως οι άνθρωποί μας του μπάσκετ ασχολούνται πολύ τώρα με το πώς θα λειτουργήσει η διοργάνωση. Οι νομικοί μας σκέφτονται σοβαρά πώς μπορούμε να πάρουμε ένα σύστημα που είναι γνωστό στον αμερικανικό αθλητισμό -ένα σύστημα με salary cap και μεριδίου εσόδων με τους παίκτες- και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τίποτα δεν είναι εύκολο εδώ. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αλλά πιστεύω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε, και ξαναλέω, η ανταπόκριση υπήρξε τεράστια.

Θα πω επίσης, παρότι είναι μια εντελώς ανεξάρτητη ματιά το τι μπορεί να κάνουμε στην Ευρώπη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι η προσθήκη ομάδων σε μια υπάρχουσα λίγκα, όπου έχεις τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο μια δεδομένη πίτα εσόδων, είναι πολύ διαφορετική από το να κοιτάς μια ευκαιρία στην Ευρώπη όπου το τοπίο είναι λευκό χαρτί. Αν και ήδη λειτουργεί κάτι εκεί, είναι κάτι σαν "παρθένο έδαφος" υπό όρους ευκαιρίας που μπορεί να υπάρξει.

"Στην Ευρώπη, σε κάποιες αγορές έχει νόημα να ξεκινήσεις από το μηδέν και σε κάποιες άλλες υπάρχει παράδοση"

Θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, οι συζητήσεις με την EuroLeague συνεχίζονται, οπότε ναι, υπάρχει ακόμη περιθώριο, όπως το θέσατε, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μαζί τους και να βρούμε τρόπους να εντάξουμε τη λειτουργία μας με κάποιον τρόπο.

Δεύτερον, δεν θα έλεγα ότι είναι η προτίμησή μας να συνδεθούμε με αυτά τα γνωστά ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μοντέλο, όπου ειδικά μερικές από αυτές τις απίστευτες ποδοσφαιρικές μπράντες στην Ευρώπη έχουν από πίσω τους μερικά από τα μεγαλύτερα fanbases στον κόσμο, αλλά επίσης, όπως ξέρετε καλά, έχουν και μπασκετική παράδοση. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστές για τις μπασκετικές τους ομάδες, αλλά δεν είναι σαν να λέμε «πάρε ένα ποδοσφαιρικό brand και φτιάξε τώρα μια μπασκετική ομάδα. Έχουν ήδη μπασκετικές ομάδες, και σε κάποιες περιπτώσεις, ομάδες που αποδίδουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Νομίζω πως κοιτάμε αγορά με αγορά ξεχωριστά. Σε συγκεκριμένες αγορές, μερικά από αυτά τα ποδοσφαιρικά κλαμπ βρίσκονται μπροστά. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν μπασκετικές ομάδες που παίζουν ήδη σε άλλες λίγκες και έχουν πει: "Θα μας ενδιέφερε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας". Και σε κάποιες άλλες αγορές δεν υπάρχει η ίδια μπασκετική παράδοση όπως βλέπουμε σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.

Είμαι σίγουρος ότι κι εσείς το σκέφτεστε, πως στην Ευρώπη από χώρα σε χώρα τα πράγματα μπορεί να διαφέρουν δραματικά· τα επίπεδα ενδιαφέροντος για το μπάσκετ μπορεί να διαφέρουν δραματικά. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες με πρωτεύουσες πολύ γνωστές στο αμερικανικό κοινό, που φαίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες αλλά χωρίς μεγάλη μπασκετική παράδοση· εκεί σε κάποιες αγορές ίσως έχει περισσότερο νόημα να ξεκινήσεις από το μηδέν και να δημιουργήσεις νέους συλλόγους.

Κοιτάζω τον Μαρκ Τέιτουμ εδώ, που ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι ένα υβρίδιο. Νομίζω πως είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη περιοχή. Οι κουλτούρες και οι αθλητικές παραδόσεις μπορεί να διαφέρουν πολύ, ιδιαίτερα στο μπάσκετ, από αγορά σε αγορά, από χώρα σε χώρα. Οπότε μέρος της δουλειάς που κάνουμε τώρα είναι να εμβαθύνουμε και να πούμε: εντάξει, ίσως αυτή είναι η ευκαιρία σε αυτήν τη χώρα - μπορεί να υπάρχει ήδη ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ που ενδιαφέρεται πολύ· αλλά σε μία άλλη την άλλη χώρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ