Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Οι αρχές συμπεριέλαβαν τον συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Οι αρχές συμπεριέλαβαν τον συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών»
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring) συμπεριέλαβε τον διάσημο Ρώσο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring) συμπεριέλαβε τον διάσημο Ρώσο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό.

Η απουσία αστερίσκου δίπλα στο όνομα του συγγραφέα στον κατάλογο του μητρώου σημαίνει ότι ο Μπίκοφ κατηγορείται για εξτρεμιστικό άρθρο, σημειώνει η εφημερίδα.

Στη Ρωσία, ο συγγραφέας κατηγορείται για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό και αποφυγή των καθηκόντων του ως «ξένος πράκτορας». Τον Αύγουστο, ο Ντμίτρι Μπίκοφ συμπεριελήφθη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων και πριν από αυτό, σε ομοσπονδιακή λίστα καταζητούμενων. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Cheryomushkinsky της Μόσχας εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του ερήμην.

Ο Ντμίτρι Μπίκοφ εγκατέλειψε την Ρωσία το φθινόπωρο του 2021. Ο συγγραφέας έχει καταδικάσει δημόσια τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εν συνεχεία ρωσικοί εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία σταμάτησαν την πώληση βιβλίων του.

Με πληροφορίες από Novaya Gazeta Europe

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

ΕΣΠΑ: Προθεσμία ενός μηνός για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στους μικρομεσαίους

tags:
Ρωσία
Σύλληψη
gazzetta
gazzetta reader insider insider