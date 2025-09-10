Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Τραμπ θα συνομιλήσει με τον Πολωνό πρόεδρο για τα ρωσικά drones

Ο Τραμπ θα συνομιλήσει με τον Πολωνό πρόεδρο για τα ρωσικά drones
«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Λευκός Οίκος παρακολουθούν τις αναφορές από την Πολωνία και υπάρχουν σχέδια ο Πρόεδρος Τραμπ να μιλήσει με... τον Πρόεδρο Ναβρότσκι σήμερα», ανέφερε ο αξιωματούχος μέσω email.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μιλήσει με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της κατά την διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε και σχετική ανάρτηση στο Truth Social διερωτώμενος: «Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας;...!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

