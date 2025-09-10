Ισραηλινός ΥΠΑΜ: «Οι εχθροί μας δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι εχθροί του Ισραήλ δεν έχουν «πουθενά να κρυφτούν» μία ημέρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα με στόχο στο Κατάρ ηγετών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη: το μακρύ της χέρι θα ενεργήσει κατά των εχθρών της, όπου κι αν βρίσκονται. Δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν», δήλωσε ο Κατς στο Χ, ύστερα από αντίστοιχη ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Νάχιαν έφθασε στο Κατάρ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το WAM, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης μία ημέρα μετά την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας Χουσεΐν επίσης αναμένεται να επισκεφθεί το Κατάρ σήμερα, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να φθάσει στην Ντόχα αύριο, Πέμπτη, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Οι επισκέψεις, που δεν ήταν από πριν προγραμματισμένες, είναι επίσης ένδειξη περιφερειακής αλληλεγγύης προς το Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ