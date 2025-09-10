Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ με σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Newsroom
Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ με σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ
Νέοι διοικητές τοποθετήθηκαν σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με απόφαση (11η/09-09-2025) του ΚΥΣΕΑ τοποθετήθηκαν

α) ο αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και

β) ο υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

