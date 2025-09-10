Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ με σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Νέοι διοικητές τοποθετήθηκαν σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με απόφαση (11η/09-09-2025) του ΚΥΣΕΑ τοποθετήθηκαν

α) ο αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και

β) ο υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).