Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο δύο ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών στη χώρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο δύο ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών στη χώρα
Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ των ίδιων μέτρων κατά δύο ισπανών υπουργών.

Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στο κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος», ανακοίνωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Χθες Ισπανία και Ισραήλ αντάλλαξαν σκληρές δηλώσεις μετά την παρουσίαση από τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μέτρων «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αστέρι του Πιερρακάκη - Συνωστισμός Αρχηγών στην Θεσ/νίκη - Η ευκαιρία Ανδρουλάκη

Όλο το νέο μισθολόγιο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Ισπανία
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider