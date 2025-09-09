Το 95% στην Ελλάδα των αυτοκτονιών στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει προληφθεί

Περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει από το 2020 έως σήμερα. Το 2024 καταγράφηκαν 469 αυτοκτονίες. Περισσότερο από το 20% των αυτοκτονιών δεν καταγράφονται.

«Κάθε στιγμή μετράει. Κάθε πραγματική συζήτηση, κάθε ερώτηση που δείχνει ότι νοιάζεσαι, μπορεί να ανατρέψει μια κρίση. Η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο σε μεγάλες εκστρατείες. Βρίσκεται σε κάθε ανθρώπινη στιγμή προσοχής, σε κάθε πράξη που λέει: "Δεν είσαι μόνος"», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο φορέας ΚΛΙΜΑΚΑ.

Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί στην Ευθύνη, Μαζί στη Δράση - Ώρα να αλλάξουμε το αφήγημα για την Αυτοκτονία», το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της ΚΛΙΜΑΚΑ, διοργανώνει και φέτος δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την 10η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι σοκαριστικά. Περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει από το 2020 έως σήμερα. Το 2024 καταγράφηκαν 469 αυτοκτονίες. Περισσότερο από το 20% των αυτοκτονιών δεν καταγράφονται. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί.

«Η αυτοκτονία παραμένει η μοναδική ψυχιατρική κατάσταση που καταλήγει σε θάνατο, με περίπου 500 καταγεγραμμένους θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Κάθε μία από αυτές τις τραγικές απώλειες αφήνει πίσω της περισσότερους από 5.000 ανθρώπους που βιώνουν πένθος και πόνο. Παρά τα επίσημα στοιχεία, η πραγματική διάσταση του φαινομένου είναι μεγαλύτερη: Πολλές αυτοκτονίες δεν καταγράφονται, ενώ οι μη θανατηφόρες απόπειρες υπολογίζεται ότι είναι έως και 25 φορές περισσότερες από τα καταγεγραμμένα περιστατικά», σημειώνει η ΚΛΙΜΑΚΑ.

Όπως προσθέτει, η αυτοκτονικότητα στην Ελλάδα παραμένει ένα θέμα που συχνά υποεκτιμάται: «Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα η πραγματική διάσταση του προβλήματος να παραμένει ασαφής. Η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων δυσχεραίνει την κατανόηση των αιτιών και των τάσεων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένη δράση και πιο ακριβή καταγραφή».

Σύμφωνα με τον φορέα, η πρόληψη της αυτοκτονίας δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο. Αποτελεί υπόθεση όλων μας. Το θέμα για τα έτη 2024-2026, "Αλλάζοντας το Αφήγημα", δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. «Είναι μια πρόσκληση σε δράση: Να ανοίξουμε διάλογο χωρίς φόβο, να ξεπεράσουμε το στίγμα, να ενδυναμώσουμε την ευαισθητοποίηση και να δημιουργήσουμε κοινότητες που στηρίζουν πραγματικά».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας μάς καλεί να ενώσουμε τις φωνές μας σε όλον τον κόσμο, από τις μικρές κοινότητες μέχρι τις μεγάλες πόλεις, για να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, μνήμης και ελπίδας.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ διοργανώνει δράσεις με σύνθημα «Μάθε, Ευαισθητοποιήσου, Δράσε»

Σήμερα διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση στο Λαϊκό Νοσοκομείο και αύριο θα πραγματοποιήσει κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ σε Αττική, Πάτρα, Κέρκυρα, Νάξο, Σαντορίνη, Αμοργό, Σύμη, Καστελόριζο.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ δεν περιορίζεται στη συμμετοχή στα διεθνή δίκτυα. Πρωτοστατεί στη διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων και στρατηγικών για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στη Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και μέσα από τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συμβάλλει ενεργά στη χάραξη πολιτικών που καθορίζουν το μέλλον της πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πράξη, αυτό περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα σε γενικά νοσοκομεία για πρώιμη αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου, συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά δίκτυα για την ανάπτυξη βιοδεικτών ψυχικής υγείας και εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα που ενσωματώνουν επιγενετικές στρατηγικές. «Πρόκειται για εργαλεία που εντοπίζουν την ευαλωτότητα πριν εκδηλωθεί, επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις και υποστηρίζουν εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις», τονίζει η ΚΛΙΜΑΚΑ και προσθέτει: «Η πρόληψη της αυτοκτονίας απαιτεί συλλογική τόλμη, επιστημονική καινοτομία και συντονισμένη δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της ΚΛΙΜΑΚΑ πρωτοστατεί στη σύγχρονη προσέγγιση της πρόληψης αυτοκτονίας, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στις νευροεπιστήμες, την επιγενετική και την ψυχιατρική ακριβείας. Οι παρεμβάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να αναγνωρίζουν τις μοναδικές ανάγκες κάθε ατόμου, να εντοπίζουν πιθανές ψυχικές ευαλωτότητες και να προλαμβάνουν κρίσεις πριν αυτές κλιμακωθούν. Η έγκαιρη παρέμβαση παραμένει καθοριστική για τη σωτηρία ζωών. Το Κέντρο παρέχει 24ωρη υποστήριξη μέσω της Γραμμής Παρέμβασης 1018, με εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων που διασφαλίζουν ασφάλεια και άμεση στήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ