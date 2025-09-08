Η Ισπανία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Μαδρίτη ότι διεξάγει «αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος σ' αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία στη Γάζα».

«Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις σε απάντηση στις συκοφαντικές κατηγορίες κατά της Ισπανίας και τα απαράδεκτα μέτρα που στοχοποιούν δύο μέλη της κυβέρνησης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ.

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε νωρίτερα ο Σάαρ. «Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

Ο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

