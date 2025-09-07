Ειδήσεις | Διεθνή

Σουηδία: Πρωτοφανείς πλημμύρες από την σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της χώρας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σουηδία: Πρωτοφανείς πλημμύρες από την σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της χώρας
Δρόμοι πλημμύρισαν και τρένα μπλοκαρίστηκαν.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και τρένα μπλοκαρίστηκαν στη βορειοανατολική Σουηδία, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μεταφορών.

Η κυκλοφορία «σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές επηρεάζεται από τις ισχυρές βροχές στο Βαστέρνορλαντ» ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προτρέποντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε τέσσερις κοινότητες, τις Κράμφορς, Σόλεφτα, Ερνσκέλντσβικ και Χάρνοσαντ. Μεταξύ αυτών των δύο τελευταίων κοινοτήτων έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια των τρένων από το πρωί.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην ιστοσελίδα τους ανέφεραν διάφορα συμβάντα στα οποία κλήθηκαν να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και ο εκτροχιασμός μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Ήταν σαν να διαλύονταν οι δρόμοι και να μετατρέπονται σε ρουφήχτρες», είπε στο δημόσιο ραδιόφωνο SR ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Λέιφ Βίκστρεμ.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα» είπε από την πλευρά του ένας κάτοικος της περιοχής, ο Οβε Λίντμπεργκ. «Η στάθμη της λίμνης ανέβηκε κατά μισό μέτρο από χθες το βράδυ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, φορολογούμενους με παιδιά  - Αναλυτικά παραδείγματα

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

tags:
Σουηδία
Πλημμύρες

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider