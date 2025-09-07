Ειδήσεις | Διεθνή

Καναδός στρατιώτης που αγνοείτο στη Λετονία βρέθηκε νεκρός

Ο καναδικός στρατός δεν αποκάλυψε τα αίτια του θανάτου του ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα του.

Καναδός στρατιώτης, που υπηρετούσε στη Λετονία και είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή από τον λετονικό στρατό ότι αγνοείτο η τύχη του, βρέθηκε νεκρός στη χώρα αυτή, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ο καναδικός στρατός.

Ο ανθυπασπιστής Τζορτζ Χολ, τεχνικός του 408ου τακτικού τάγματος ελικοπτέρων είχε εξαφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου και είχε θεαθεί τελευταία φορά στη στρατιωτική βάση του Αντάζι, κοντά στη Ρίγα.

Ο καναδικός στρατός, ο οποίος διευκρινίζει ότι συνεργάστηκε με τις λετονικές αρχές για την έρευνα, δεν αποκάλυψε τα αίτια του θανάτου του ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα του.

Επαγγελματίας στρατιωτικός για σχεδόν 20 χρόνια, ο Τζορτζ Χολ είχε αναπτυχθεί στη Λετονία στο πλαίσιο της καναδικής επιχείρησης Reassurance υπό την αιγίδα του NATO, διευκρίνισε.

Περίπου 1.500 Καναδοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Λετονία στο πλαίσιο της δύναμης αυτής, ανεπτυγμένης στη χώρα της Βαλτικής από το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

