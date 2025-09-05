Φλόριντα: Σχεδιάζει να καταργήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό - Οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους

Τα σχέδια της πολιτείας Φλόριντα να καταργήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ενδέχεται να καταστήσουν προαιρετική την ανοσοποίηση πολλών εκατομμυρίων παιδιών σχολικής ηλικίας και φοιτητών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή θα επιταχύνει τη μείωση του ποσοστού ανοσοποίησης και θα εκθέσει σε μολυσματικές ασθένειες, όπως η ιλαρά, πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Μέχρι τώρα ο εμβολιασμός όλων των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας ήταν υποχρεωτικός στην πολιτεία της Φλόριντα προκειμένου αυτά να μπορέσουν να φοιτήσουν στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία. Ο αριθμός των παιδιών σχολικής ηλικίας στη Φλόριντα ήταν το 2023 περίπου 3,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πολιτείας.

Εξάλλου υποχρεωτικός ήταν ο εμβολιασμός των παιδιών προκειμένου να γίνουν δεκτά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Παράλληλα οι φοιτητές που διαμένουν στις εστίες των πανεπιστημίων στη Φλόριντα έπρεπε επίσης να επιδεικνύουν αποδεικτικό εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας και της ηπατίτιδας Β.

Ωστόσο την Τετάρτη ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον Ντε Σάντις και ο αρχίατρος Τζόσεφ Λαντάπο ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να αρθούν όλες οι εντολές περί υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση ή πώς αυτή θα επηρεάσει τα νοσοκομεία ή τους οίκους ευγηρίας. Στη Φλόριντα εκτιμάται ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι ζουν σε οίκους ευγηρίας.

«Η κατάργηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν επηρεάζει μόνο τη Φλόριντα, αλλά εγείρει κινδύνους για την υγειονομική ασφάλεια και των άλλων 49 πολιτειών» των ΗΠΑ, τόνισε ο δρ Γουόλτερ Όρενστιν του πανεπιστημίου Emory και πρώην διευθυντής του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού των ΗΠΑ.

Ιατρικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι αν η Φλόριντα καταργήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ευάλωτοι ενήλικες και παιδιά που ταξιδεύουν στην πολιτεία αυτή θα κινδυνεύουν να μολυνθούν από διάφορες ασθένειες. Στη συνέχεια αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν το ξέσπασμα επιδημιών στις πολιτείες από τις οποίες κατάγονται ή και αλλού. Περίπου 143 εκατ. τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέφθηκαν τη Φλόριντα το 2024.

Η πολιτεία ήδη επιτρέπει την εξαίρεση από τον εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους, κάτι για το οποίο απαιτείται πιστοποίηση από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Επίσης δίνονται προσωρινές ή μόνιμες εξαιρέσεις σε παιδιά για ιατρικούς λόγους, τις οποίες όμως πρέπει να πιστοποιήσουν γιατροί.

Το σχολικό έτος 2024-25 περίπου το 5,1% των παιδιών που φοίτησαν σε νηπιαγωγεία της Φλόριντα είχαν λάβει εξαίρεση από ένα ή και περισσότερα εμβόλια. Συγκριτικά πέρυσι το ποσοστό εξαίρεσης σε ολόκληρες τις ΗΠΑ ήταν 3,6%, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), κυρίως για μη ιατρικούς λόγους.

Σε 17 πολιτείες των ΗΠΑ το ποσοστό των μαθητών νηπιαγωγείου που είχε λάβει εξαίρεση από τα εμβόλια πέρυσι ήταν μεγαλύτερο του 5%– μεταξύ αυτών είναι η Αριζόνα, η Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν, η Μινεσότα, το Όρεγκον και η Γιούτα. Σε απόλυτους αριθμούς οι περισσότερες εξαιρέσεις καταγράφονται στο Τέξας και ακολουθεί η Φλόριντα.

Πέραν της προστασίας που παρέχουν σε αυτόν που τα λαμβάνει, το μεγάλο ποσοστό ανοσοποίησης σε μια κοινότητα προστατεύει και τα βρέφη, που είναι πολύ μικρά για να τους χορηγηθούν κάποια εμβόλια, όπως και τους ανθρώπους η κατάσταση της υγείας των οποίων τους εμποδίζει να εμβολιαστούν.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να αρθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (…) καταργεί τις δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν τους πιο ευάλωτους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν», εκτίμησε η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών σχετικά με την ανακοίνωση της Φλόριντα.

Συγκεκριμένα ο εμβολιασμός των παιδιών κατά του κοκκύτη, αλλά και το εμβόλιο MMR κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, προστατεύουν τις κοινότητες από ξεσπάσματα επιδημιών που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια, νοσηλεία ή και θάνατο.

«Οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν γρήγορα να περάσουν τα όρια των πολιτειών. Με τη Φλόριντα να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στη χώρα, οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», προειδοποίησε η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ