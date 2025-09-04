Ειδήσεις | Διεθνή

O Τραμπ υποδέχεται κορυφαίους ηγέτες της τεχνολογίας στον κήπο του Λευκού Οίκου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
O Τραμπ υποδέχεται κορυφαίους ηγέτες της τεχνολογίας στον κήπο του Λευκού Οίκου
Σημαντικά πρόσωπα της Silicon Valley, μεταξύ αυτών ο CEO της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, της Apple Τιμ Κουκ και της Microsoft Σάτια Ναντέλα, αναμένεται να παραστούν την Πέμπτη σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Σημαντικά πρόσωπα της Silicon Valley, μεταξύ αυτών ο CEO της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, της Apple Τιμ Κουκ και της Microsoft Σάτια Ναντέλα, αναμένεται να παραστούν την Πέμπτη σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ. Το βράδυ θα ακολουθήσει δεξίωση στον ανακαινισμένο Κήπο των Ρόδων, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, οι επικεφαλής της Alphabet, Σεργκέι Μπριν και Σουντάρ Πιτσάι, αλλά και ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Στη λίστα βρίσκεται και ο Αλεξάντρ Γουάνγκ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Η Πρώτη Κυρία είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα την έναρξη μιας «προεδρικής πρωτοβουλίας» με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων στις κοινότητές τους. Στην ίδια κατεύθυνση, η κίνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να εντάξουν εργαλεία AI στη διδασκαλία, όπως διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Εκπρόσωποι της Meta και της OpenAI απέφυγαν να σχολιάσουν, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις Microsoft, Apple και Google της Alphabet σε σχετικά αιτήματα.

«Η 'Λέσχη του Κήπου των Ρόδων' στον Λευκό Οίκο είναι το πιο περιζήτητο σημείο στην Ουάσινγκτον -ίσως και στον κόσμο. Ο πρόεδρος ανυπομονεί να υποδεχθεί κορυφαίους επιχειρηματικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς ηγέτες σε αυτό το δείπνο και στα πολλά που θα ακολουθήσουν στη νέα, πανέμορφη βεράντα του Κήπου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Davis Ingle σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα The Hill, που πρώτη μετέδωσε την είδηση για την εκδήλωση και τους αναμενόμενους καλεσμένους.

Φώτο: @associated press

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΥΠΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 - Ως 1.375,50 ευρώ η ενίσχυση

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Λευκός Οίκος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider