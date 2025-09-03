Πύραυλοι, λέιζερ, υποβρύχια drones, σκυλιά-ρομπότ: H Κίνα έφερε στο φως τα νέα της υπερόπλα

H Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, σημειώνει το Reuters.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες - τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

«Παρ' όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ' αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα - είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους - ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν - κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.

Παρακάτω είναι μερικά από τα συστήματα που ξεχώρισαν στην παρέλαση όπως τα κατέγραψε το Bloomberg:

DF-5C

Πρόκειται για μια νέα έκδοση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που τέθηκε σε λειτουργία τη δεκαετία του 1970. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι είχε «παγκόσμια εμβέλεια βολής», αλλά δεν διευκρινίστηκε σε τι διαφέρει από τον προκάτοχό του DF-5B.

DF-61

Οι νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εντυπωσιακό μέγεθος και μεταφέρονται σε μια κινητή πλατφόρμα. Τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αναφέρει ότι η Κίνα πειραματίστηκε με ένα σύστημα κλασματικού τροχιακού βομβαρδισμού - μια τεχνολογία που σχεδιάστηκε στα βάθη του Ψυχρού Πολέμου, στην οποία μια πυρηνική κεφαλή τοποθετείται σε μερική τροχιά πριν χτυπήσει τον στόχο. Δεν είναι σαφές εάν το DF-61 αποτελεί μέρος αυτού του προγράμματος. Σημειώνεται πως αναλυτές εξέφρασαν την έκπληξή τους με το συγκεκριμένο όπλο.

JL-3

Ο βαλλιστικός πύραυλος τελευταίας γενιάς της Κίνας δίνει την δυνατότητα στον πυρηνικό υποθαλάσσιο στόλο της να χτυπά στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και των ΗΠΑ.

YJ-21

Νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος κατά πλοίων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εναντίον ναυτικών στόχων, γι' αυτό και φέρει τον τίτλο «δολοφόνου αεροπλανοφόρων». Υπολογίζεται ότι έχει εμβέλεια άνω των 600 χλμ.

YJ-17

Υπερηχητικός πύραυλος που πιθανότατα μπορεί να ταξιδέψει πάνω από 700 μίλια, ξεπερνώντας την ταχύτητα του ήχου. Θεωρείται πως αποτελεί μοντέλο «waverider», δηλαδή ένας πύραυλος που κινείται κατά μήκος της κορυφής των κρουστικών κυμάτων για να αποκτήσει πρόσθετη δύναμη και θα μπορούσαν να αποτελούν νέες απειλές για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα.

LY-1

Πιθανότητα πρόκειται για σύστημα λέιζερ που αναχαιτίζει drones και άλλες απειλές μικρής εμβέλειας.

HQ-29

Αντιαεροπορικό σύστημα που αναχαιτίζει πυραύλους ενώ αυτοί βρίσκονται ακόμα στο διάστημα. Δεν είναι γνωστά πολλά για τις δυνατότητές του, ωστόσο το μεγάλο του μέγεθος υποδηλώνει τεράστιο βεληνεκές.

AJX002

Ένα νέο υποβρύχιο drone που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ρόλο επιτήρησης ή συλλογής πληροφοριών, ή για επιθετικές αποστολές όπως η ναρκοθέτηση.

Μικρό πολεμικό πλοίο

Το μικρό πλοίο που παρουσιάστηκε στην παρέλαση δεν είχε σαφή σήμανση, αλλά φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ή χωρίς πλήρωμα και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά stealth που το καθιστούν δύσκολο να εντοπιστεί, συμπεριλαμβανομένων κρυφών κεραιών.

Σκύλος-ρομπότ

Η Κίνα παρουσίασε επίσης μια λεγεώνα από σκύλους-ρομπότ, μία απόδειξη της υιοθέτησης της τεχνολογίας και του «έξυπνου πολέμου». Θα έχουν διαφορετικούς ρόλους, από αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης έως μεταφορά φορτίου και άμεση εμπλοκή στη μάχη.

Φωτό @ AP