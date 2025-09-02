Έφτασε στο Πεκίνο ο Κιμ - Ιστορική συνάντηση με Σι και Πούτιν

Τρένο που φέρεται να μεταφέρει τον Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε πριν από λίγο στο Πεκίνο, όπου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να παρακολουθήσει αύριο, Τετάρτη, μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση δίπλα στον Κινέζο και τον Ρώσο πρόεδρο.

Η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αύριο το πρωί προμηνύεται ιστορική.

Εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου είδε φάλαγγα που φέρει τη βορειοκορεατική σημαία, παρόμοια με εκείνη που ο Κιμ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, να φθάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Ο Κιμ δεν έχει φύγει από την απομονωμένη και αντιμέτωπη με βαριές διεθνείς κυρώσεις χώρα του αφότου μετέβη στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022. Θα είναι μόλις η ένατη έξοδός του από τη Βόρεια Κορέα αφότου ανήλθε στην εξουσία στα τέλη του 2011, χωρίς να υπολογιστούν δύο σύντομες εμφανίσεις του στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανακοίνωσε επίσης την άφιξη στην κινεζική πρωτεύουσα του τρένου που φέρεται να μεταφέρει τον Κιμ έπειτα από ταξίδι 1.300 χιλιομέτρων που διήρκεσε περίπου μία ημέρα. Η άφιξη και το ταξίδι του περιβάλλονται από μεγάλη μυστικότητα, όπως και ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να καπνίζει ένα τσιγάρο στην αποβάθρα προτού επιβιβαστεί σε ένα πράσινο τρένο στο χρώμα της ελιάς με χρυσή μπορντούρα. Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει χαμογελαστό να κάθεται μαζί με συνεργάτες σε ένα τραπέζι εργασίας έχοντας πίσω του τη σημαία της χώρας σε ένα κουπέ με ξύλινη επένδυση.

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι επίσης παρών.

Το πρωτόκολλο της παρέλασης έχει κρατηθεί μυστικό.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών αναμένουν ότι ο Κιμ θα τύχει "εξαιρετικής μεταχείρισης" και θα τοποθετηθεί δίπλα στον Κινέζο και τον Ρώσο πρόεδρο, όπως δήλωσε ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής κατά την έξοδό του από ενημέρωση των υπηρεσιών αυτών. Υπάρχει επίσης έντονη φημολογία για μια συνάντηση Κιμ-Σι-Πούτιν.

Από μόνη της, η δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιουνγκ Ουν εν μέσω ενός αριθμού ξένων ηγετών κατά την παρέλαση, αν όχι και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο.

Με αυτήν την εικόνα, η Κίνα θα επέφερε ένα ισχυρό χτύπημα στο πλαίσιο της οξυμένης αντιπαλότητάς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρέλαση θέλει να δείξει ότι η Κίνα εννοεί να κάνει επίδειξη του διπλωματικού αποτυπώματος και της στρατιωτικής ισχύος της.

Η ασφάλεια στο Πεκίνο έχει ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της παρέλασης. Στρατιώτες έλαβαν θέση σε σημεία στην άκρη των δρόμων. Μεταλλικοί φράχτες υψώθηκαν για χιλιόμετρα κατά μήκος των λεωφόρων - μια σπαζοκεφαλιά για τους κατοίκους του Πεκίνου που θα πρέπει να βρουν πώς θα μετακινηθούν αύριο παρακάμπτοντας τις συνοικίες όπου η κυκλοφορία έχει αποκλειστεί.

Ο Κιμ έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές την Κίνα.

«Η επίσκεψη αυτή δείχνει πως η Βόρεια Κορέα είναι αποδεκτή ως μέλος μιας ομάδας χωρών υπό την ηγεσία της Κίνας, που περιλαμβάνει επίσης τη Ρωσία. Δείχνει πως η Κίνα ανέχεται --χωρίς ωστόσο να χαίρεται γι' αυτό-- τις παρούσες σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία», σύμμαχο αλλά και αντίπαλο, εκτιμά ο Κρίστοφερ Γκριν, ειδικός στην κορεατική χερσόνησο στο International Crisis Group.

Οι τρεις χώρες διατηρούν στενές σχέσεις που ανάγονται στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Η Βόρεια Κορέα έγινε μεγάλη σύμμαχος της Ρωσίας στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, στέλνοντάς της χιλιάδες στρατιώτες και όπλα.

Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Λι Σεόνγκ-κουεούν, επικαλούμενος ενημέρωση των βουλευτών από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών.

Από την πλευρά τους, οι Σι και Πούτιν διατράνωσαν τη συμμαχία τους κατά την έναρξη των συναντήσεων στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος, που έφθασε την Κυριακή, έκανε λόγο για σχέσεις που έχουν φθάσει σε "πρωτόγνωρο επίπεδο". Ο Κινέζος ομόλογός του χαιρέτισε μια σχέση "ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας".

Οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε μια άσκηση δύναμης με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ