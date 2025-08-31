Μεγάλες καταστροφές απ' το πέρασμα της κακοκαιρίας

Aρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά.

Σοβαρά προβλήματα και καταστροφές αφήνει πίσω του το κύμα κακοκαιρίας με επίκεντρο τη δυτική Ελλάδα. Ισχυροί άνεμοι, μπουρίνια χαλαζοπτώσεις έπληξαν την περιοχή δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά. Στο νησί των Φαιάκων σε μία ώρα έπεσαν 126 χιλιοστά βροχής, στην Κοζάνη οι ριπές ξεπέρασαν τα 100 χλμ, ενώ στα Ιωάννινα μπουρίνι γκρέμισε στέγαστρο.

Ξαφνικό μπουρίνι στην Καστοριά: Καταστροφές σε καλλιέργειες και αστικό ιστό

Το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Καστοριά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένες καλλιέργειες και προβλήματα στον αστικό ιστό. Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δένδρα και να πληγούν σοβαρά οι καλλιέργειες φασολιών και φρούτων.

«Το γεωργικό κεφάλαιο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν τα πάντα», ανέφεραν οι τοπικοί αγρότες, περιγράφοντας τη βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε. Ακόμα και τα δένδρα που έμειναν όρθια δεν είχαν καρπούς, ενώ τα μήλα βρέθηκαν πεσμένα στο έδαφος, πλήττοντας σοβαρά την παραγωγή της περιοχής.

Παράλληλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν όταν δένδρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Ορισμένα δένδρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητα και διέκοψαν την κυκλοφορία σε διάφορα οδικά τμήματα.

«Όλες οι διακοπές ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκαν από αργά χθες το βράδυ», δήλωσαν αρμόδιοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο, οι αγρότες συνεχίζουν να προσπαθούν να σώσουν ότι μπορεί να διασωθεί από τις καλλιέργειες τους, παρά τις εκτεταμένες ζημιές.

Οι εικόνες από την περιοχή καταγράφουν μια κατάσταση που περιγράφεται ως βιβλική, με εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και αστικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση στήριξη των πληγέντων.

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Δυτική Ελλάδα – Πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων στην Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο την Κέρκυρα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ισχυροί άνεμοι, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις δημιούργησαν ζημιές και καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Στην Κέρκυρα, καταγράφηκαν 126 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου. Η βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, προκάλεσε πλημμύρες σε καταστήματα στην περιοχή της Σπηλιάς, ενώ ο δρόμος προς το αεροδρόμιο έγινε αδιάβατος για αρκετή ώρα.

Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω πτώσης κεραυνών, ενώ στο αεροδρόμιο ματαιώθηκαν 29 πτήσεις. Οι μισές κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικούς προορισμούς, όπως το Άκτιο, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, ενώ άλλες επέστρεψαν στον αρχικό τους προορισμό. Οι περισσότερες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, ώστε να αποκατασταθούν οι μετακινήσεις τουριστών.

Σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν χάος σε Κοζάνη και Γρεβενά – Πυρκαγιές, καταστροφές και εκτεταμένα μπλακ άουτ

Ένα ακραίο φαινόμενο που περιγράφηκε από τους κατοίκους ως «μικρός τυφώνας» έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά, προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Σε αντίθεση με τα συνήθη μπουρίνια, το φαινόμενο εκδηλώθηκε χωρίς βροχή ή κεραυνούς, αλλά με θυελλώδεις ανέμους που σάρωσαν την περιοχή.

Στην Π.Ε. Κοζάνης ξέσπασαν ταυτόχρονα επτά πυρκαγιές, ενώ άλλα δύο μέτωπα εκδηλώθηκαν στα Γρεβενά. Ο δυνατός άνεμος ξερίζωσε δέντρα και έσπασε κλαδιά, τα οποία έριξαν καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετά σημεία έσπασαν και κολόνες, προκαλώντας γενικευμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 38 οικισμοί στο Βόιο και αρκετοί ακόμη στην Εορδαία και τα Γρεβενά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση για πολλές ώρες. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την αποκατάσταση, ενώ τμήμα της Εγνατίας Οδού αναμένεται να κλείσει προσωρινά για λόγους ασφάλειας, καθώς χρειάζονται επείγουσες παρεμβάσεις σε κατεστραμμένο αγωγό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 22 κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων, ενώ έδωσε σκληρή μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στον αστικό ιστό της Κοζάνης. Μία πυρκαγιά έφτασε ιδιαίτερα κοντά στην πόλη, απειλώντας επιχειρήσεις και εξοχικές κατοικίες, όμως χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων και μηχανημάτων της αυτοδιοίκησης τα μέτωπα οριοθετήθηκαν.

Η χθεσινοβραδινή βροχή συνέβαλε στην ύφεση των πυρκαγιών, ωστόσο αρκετοί οικισμοί παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τον αγώνα αποκατάστασης.

Κατέρρευσε σκηνή συναυλίας στα Ιωάννινα από σφοδρούς ανέμους – Σώθηκαν από θαύμα οι εργαζόμενοι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, όταν ισχυρό μπουρίνι με σφοδρές ριπές ανέμου προκάλεσε την κατάρρευση της σκηνής που είχε στηθεί για μεγάλη συναυλία, χορηγία εταιρείας τεχνολογίας.

Ακυρώθηκε η συναυλία στα Ιωάννινα με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες καθώς λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή διέλυσαν τη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Μαβίλη..! 😱 pic.twitter.com/XfaGy9SE1T — @nikolaosderes (@nikolaosderes) August 31, 2025

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:20, λίγες ώρες πριν ανέβουν οι μουσικοί για την πρόβα τους. Εκείνη τη στιγμή επάνω στη σκηνή βρισκόταν μόνο μικρός αριθμός τεχνικών, ενώ στον χώρο υπήρχαν άνδρες ασφαλείας. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς όλοι πρόλαβαν να καλυφθούν.

Ωστόσο, ο άνεμος προκάλεσε χάος στον χώρο, εκσφενδονίζοντας τραπέζια, τέντες και σκαλωσιές, ενώ ο πανάκριβος εξοπλισμός ήχου και φωτισμού μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η ζημιά υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

