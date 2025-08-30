Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στην 45χρονη για το τροχαίο ατύχημα στη Μουδανιών

Η 45χρονη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες και εγκατάλειψη, χθες τα ξημερώματα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Μελετώντας τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχαία, η εισαγγελέας δίωξης τής απήγγειλε κατηγορίες και την παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακρίτρια. Η δίωξη αφορά τις παρακάτω πράξεις:

- επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη

- σωματική βλάβη από αμέλεια

- εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη

- οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου)

Η 45χρονη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Κατά πληροφορίες, από τη δικογραφία δεν φαίνεται να προκύπτει πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Η ίδια προανακριτικά φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι την μετέφερε φιλικό της πρόσωπο στο νοσοκομείο καθώς ήταν τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ.

Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες - πρόκειται για την 26χρονη οδηγό και τον 28χρονο συνοδηγό που επέβαιναν στο αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε η 45χρονη - νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: ΠΕ-ΜΠΕ