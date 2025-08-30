FAZ: Δεν είναι αρκετοί 3.000.000 άνεργοι στη Γερμανία;

Η γερμανική κυβέρνηση κατηγορείται ότι αποφεύγει «τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Με την κατάσταση της γερμανικής οικονομίας ασχολείται η Frankfurter Allgemeine Zeitung, με αφορμή την ανοδική τάση του αριθμού των ανέργων στη Γερμανία, οι οποίοι ξεπέρασαν πλέον τα 3 εκατομμύρια – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2015.

«Πρόκειται για μία προαναγγελθείσα αποτυχία», παρατηρεί η εφημερίδα της Φρανκφούρτης σε σχόλιο με τίτλο «Δεν είναι αρκετοί τρία εκατομμύρια άνεργοι;» Παράλληλα, όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, «υπάρχει και μια καθοριστική διαφορά σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε την άνοιξη του 2015. Τότε ο αριθμός των ανέργων ακολουθούσε μια πτωτική τάση. […] Σήμερα, αντιθέτως, το ερώτημα που ανακύπτει είναι το πόσο θα διαρκέσει ακόμη αυτή η αρνητική τάση και μαζί με αυτήν όλες οι συνεπαγόμενες σοβαρές ατομικές και οικονομικές επιβαρύνσεις».

Η FAZ μάλιστα κατηγορεί εμμέσως τη γερμανική κυβέρνηση πως αποφεύγει «τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» και την επικρίνει για τη θέσπιση του νέου συνταξιοδοτικού πακέτου. Διότι κατά τη γερμανική εφημερίδα «όποιος θέλει να μειώσει την ανεργία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεσπίσει νόμους που θα αυξήσουν σημαντικά και μόνιμα τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους».

«Σύμβολο της βαθιάς κρίσης της γερμανικής οικονομίας»

Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) κάνει από την πλευρά του λόγο για μία δραματική κατάσταση που συμβολίζει «τη βαθιά κρίση της γερμανικής οικονομίας».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως «πλήττονται ιδιαιτέρως κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανουργία και η χημική βιομηχανία». Με άλλα λόγια «εν αντιθέσει με παλαιότερα η κρίση αφορά τον πυρήνα της γερμανικής οικονομίας». Ως εκ τούτου τα 3 εκατομμύρια ανέργων «πρέπει να αποτελέσουν κάτι περισσότερο από ένα απλό σημάδι κινδύνου για τη γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού», καθώς δείχνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη «ουσιώδης βελτίωση» της οικονομικής κατάστασης – παρά τα πακέτα ανάπτυξης και την ανάληψη χρέους για τη βελτίωση των υποδομών.

Η κυβέρνηση «θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα» - για παράδειγμα να μη μείνει άλλο στα λόγια και να ασχοληθεί ενεργά «με τον περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας», αλλά και να βρει τρόπο να αναχαιτίσει «την ταχεία αύξηση του κόστους κοινωνικής ασφάλισης». Συνολικά, «ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις. Γι’ αυτό χρειάζεται σκληρή πολιτική δουλειά και πιθανότατα και επώδυνες αποφάσεις. Είναι βέβαιο πως μονάχα με όμορφα λόγια η οικονομική στροφή δεν θα επιτευχθεί», καταλήγει το γερμανικό δίκτυο.

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW