Αγγελούδης: Στον Δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται δουλειά και όχι πολιτική

«Δικαίωση των Θεσσαλονικέων», χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημιουργούν νέα δεδομένα στην πολύκροτη ανάπλαση της ΔΕΘ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

«Δικαίωση των Θεσσαλονικέων», χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημιουργούν νέα δεδομένα στην πολύκροτη ανάπλαση της ΔΕΘ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ).

«Η δικαίωση αφορά τους Θεσσαλονικείς. Δεν ήταν μόνο προσωπική άποψη, αλλά και της πλειοψηφίας των πολιτών που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκαν προκειμένου να αντικατασταθεί το προηγούμενο σχέδιο ανάπλασης, με ένα νέο που θα έχει ένα μεγάλο Μητροπολιτικό πάρκο», τονίζει και επισημαίνει πως αναμένει, πλέον, όσα ανακοινώθηκαν να πραγματοποιηθούν.

Αναφερόμενος στους 20 μήνες της θητείας του ο κ.Αγγελούδης μιλάει, ακόμα, για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και τις έξι εμβληματικές αναπλάσεις που, όπως λέει, θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης, αλλά και για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και της καθαριότητας.

Εξηγεί πόσο εφικτή είναι η πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του πρωθυπουργού να διεκδικήσει η Θεσσαλονίκη τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2031, πόσο βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία του Μετρό και πως οραματίζεται το αύριο της πόλης. «Η Θεσσαλονίκη βήμα - βήμα αλλάζει» υποστηρίζει ο δήμαρχος και απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης που του καταλογίζει επικοινωνιακή τακτική και έλλειψη έργου.

Ακολουθεί, αναλυτικά η συνέντευξη του δημάρχου Θεσσαλονίκης στο ΑΠΕ - ΜΠΕ

-Δήμαρχε, νιώθετε ότι δικαιώνεστε με την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση της ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης;

Η δικαίωση αφορά τους Θεσσαλονικείς. Δεν ήταν μόνο προσωπική άποψη, αλλά και της πλειοψηφίας των πολιτών που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκαν προκειμένου να αντικατασταθεί το προηγούμενο σχέδιο ανάπλασης με ένα νέο που θα έχει ένα μεγάλο Μητροπολιτικό πάρκο. Η δικαίωση, όμως, έρχεται όταν οι εξαγγελίες γίνονται έργα. Περιμένουμε, πλέον, να δούμε πότε θα πραγματοποιηθούν αυτά που ανακοινώθηκαν.

-Τι λέτε για όσους τάσσονται υπέρ της μεταφοράς της ΔΕΘ εκτός κέντρου;

Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι ένα έργο της κεντρικής διοίκησης και αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ζητούμενο ήταν να προχωρήσουμε με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα και να κερδίσουμε το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό πάρκο. Εάν κάποιοι επιμείνουν σε κάτι άλλο θα είναι η γνωστή αντίληψη που θέλει να κρατά την πόλη στάσιμη, διαιρεμένη σε προσχηματικούς διαλόγους και σε ματαιωμένα σχέδια. Μια τακτική που η Θεσσαλονίκη πλήρωσε πολύ ακριβά τα τελευταία χρόνια.

-Πως εισπράξατε τα θετικά λόγια για το έργο σας από το πρωθυπουργό; Η κυβέρνηση σας στήριξε με χρηματοδότηση για την καθαριότητα και τα σχολεία.

Όταν ανέλαβα δήμαρχος είχα πει πως όποιος στηρίζει και βοηθά την πόλη να πάει ένα βήμα παραπάνω, θα το αναγνωρίζω και θα είμαι κοντά του. Ανεξάρτητα εάν είναι ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ο πρόεδρος οποιουδήποτε κόμματος. Οφείλω να πω ότι η υποστήριξη που δόθηκε σε βασικά αιτήματα από τον πρωθυπουργό ήταν δεδομένη και πρέπει να την αναγνωρίσω.

-Να έρθουμε σε άλλα θέματα. Ποιο θεωρείτε ως το κορυφαίο επίτευγμα της 20μηνης διοίκησής σας; Και που δεν τα καταφέρατε, έτσι όπως το επιθυμούσατε;

Ο σχεδιασμός μας προχωρά βήμα - βήμα και με απόλυτη στοχοπροσήλωση, εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Η πόλη αλλάζει. Θα μπορούσε να αλλάζει πιο γρήγορα εάν είχαμε βοήθεια από ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας και αναφέρομαι σε δημόσιο χώρο και καθαριότητα. Νομίζω πως αλλάξαμε οριστικά την εικόνα της καθαριότητας, παραδώσαμε νέες παιδικές χαρές, νέο παιδικό σταθμό, κοινωνικές δομές και δημοτικά ιατρεία, διαμορφώσαμε το δημόσιο χώρο με πάρκα και σιντριβάνια. Εκεί που φαίνεται ότι υστερούμε είναι πως δεν εξαλείψαμε τα ογκώδη. Και αυτό γιατί αρκετοί πολίτες συνεχίζουν να τα κατεβάζουν χωρίς να ενημερώνουν τον δήμο.

- Τη γραφειοκρατία και τις δικαστικές εμπλοκές τις περιμένατε; Όπως για παράδειγμα το «μπλόκο» στην ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας.

Τα προβλήματα που παλεύω να λύσω και δεν οφείλονται στις υπηρεσίες του δήμου ή στην έλλειψη σχεδιασμού της δημοτικής αρχής είναι δύο. Πρώτον, οι δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των εργολάβων που καθυστερούν τα έργα. Κλασικό παράδειγμα η πλατεία Ελευθερίας, που «μπλόκαρε» και συζητείται για δεύτερη φορά στο Διοικητικό Εφετείο. Αυτή θα είναι και η τελευταία. Στους επόμενους 5-6 μήνες που θα έχουμε την απόφαση θα ξεκινήσουμε το έργο.

Το δεύτερο είναι η κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια τροποποίηση της Κανονιστικής και σε σύσκεψη με όλες τις εταιρείες. Πεζοδρόμια, δρόμοι που ανά πάσα στιγμή σκάβουν οι Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, χωρίς να ζητούν την προβλεπόμενη έγκριση. Θέσαμε το θέμα στην πρόσφατη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ.Χατζηδάκη, για μια νέα νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει αποφασιστικές αρμοδιότητες στους δήμους.

-Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα και ηλεκτρικά πατίνια, αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ' ότι υπολογίζατε;

Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και την κατάληψη του δημόσιου χώρου, από μια μειοψηφία των καταστημάτων εστίασης, δεν υπήρξε κάποια δυσκολία. Παραβατικότητα υπάρχει κι εμείς πρέπει με αυστηρή προσήλωση να την αντιμετωπίζουμε. Βλέπω, όμως, πως όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση βελτιώνεται.

Δεν περίμενα, όμως, τη διάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πήραμε μέτρα, περιορίσαμε τον αριθμό και τα σημεία εναπόθεσης τους από τις ιδιωτικές εταιρείες και περιμένω από την αστυνομία να κάνει τους ελέγχους που χρειάζονται για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κίνηση σε δρόμους και πεζοδρόμια. Εάν δεν εφαρμοστεί η Κανονιστική που ψηφίσαμε θα αρχίσουμε να συζητούμε για την κατάργηση τους.

-Πόσο θα βοηθήσει το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία στην περαιτέρω «απελευθέρωση» του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών;

Είναι ένα έργο που θα δώσει άλλη εικόνα και πνοή στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη θα ανέβει επίπεδο. Στην παλιά παραλία θα υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία του κόσμου, ενώ συγχρόνως το έργο θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί με άνεση ο ποδηλατόδρομος που ήταν στο οδόστρωμα της Λ.Νίκης, παράνομα και με μεγάλη επικινδυνότητα. Στείλαμε τη μελέτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και πιστεύω του χρόνου, τέτοιο καιρό, θα είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση.

-Στο κομμάτι του πολιτισμού, η κ.Μενδώνη ανακοίνωσε ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Δημητρίου, ενώ είπε πως θα παραδοθούν με νέα μορφή δύο οθωμανικά μνημεία και η πρώτη οθωμανική κρήνη στην Άνω Πόλη. Συμβάλλουν τέτοια έργα στην εικόνα της πόλης και ποια είναι τα δικά σας σχέδια;

Όλη αυτή η προσπάθεια για το πολιτιστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης, αλλάζει το επίπεδο της διεθνούς εικόνας της πόλης. Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε δύο νέα οθωμανικά μνημεία, το Αλκαζάρ και τα Λουτρά Παράδεισος. Με μια μεγάλη χορηγία 4 εκατ. ευρώ θα φωτιστούν έως τις αρχές του 2027 τα βυζαντινά τείχη, μια απόσταση 4 χλμ. Το υπουργείο Πολιτισμού σε μια μελέτη του δήμου Θεσσαλονίκης δημοπρατεί τον φωτισμό των μνημείων UNESCO και δίνουμε τις πρώτες οθωμανικές κρήνες στην Άνω Πόλη.

Η αρχαία Θεσσαλονίκη συναντά την περίοδο της οθωμανικής Θεσσαλονίκης, αναδεικνύεται μέσα από τον τεράστιο βυζαντινό πλούτο, που δεν έχει καμία ευρωπαϊκή πόλη, και πάμε στα νεότερα μνημεία. Όραμα μας μια νέα ευρωπαϊκή πόλη που θα στηρίζεται στο πλούσιο παρελθόν της.

-Είστε αισιόδοξος για την τύχη της πρότασής σας περί διεξαγωγής στη Θεσσαλονίκη των Ευρωπαϊκών Αγώνων του 2031. Τι σας κάνει να το θεωρείτε εφικτό;

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολη υπόθεση. Και εξήγησα στον πρωθυπουργό και στο κυβερνητικό κλιμάκιο πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες μεταμόρφωσαν την Αθήνα. Χρειαζόμαστε να προστεθεί ένα όραμα που θα αλλάξει όλες τις αθλητικές υποδομές, θα δημιουργήσει καινούργιες και θα είναι το όχημα να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν εξαγγελθεί. Γιατί θα μιλάμε για 50.000 επισκέπτες που θα έρθουν και θα μείνουν για 15-20 μέρες στην πόλη μας. Είναι μια δύσκολη ιστορία. Εγώ πρέπει να διεκδικώ και να ζητώ για τη Θεσσαλονίκη το καλύτερο που μπορεί να γίνει κάθε φορά.

-Πόσο άλλαξε η ζωή της πόλης με το Μετρό;

Με βάση τα στατιστικά του Υπουργείου Μεταφορών υπάρχει μια ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φορτίου κατά 15% στο κέντρο. Και με τα μέτρα που ελήφθησαν για Flyover, ζητήσαμε και ήρθαν 100 επιπλέον τροχονόμοι, σε Τσιμισκή και Εγνατία ο χρόνος διέλευσης μειώθηκε κατά 60% σε σχέση με το παρελθόν. Το Μετρό με τη γραμμή της Καλαμαριάς θα δώσει επιπλέον ανάσα, που θα είναι οριστική εάν γίνει η επέκταση προς τις δυτικές συνοικίες.

-Τι απαντάτε στην κριτική της αντιπολίτευσης που σας καταλογίζει επικοινωνιακή πολιτική και έλλειψη πραγματικού έργου;

Κάτι πρέπει να πουν, το καταλαβαίνω. Θέλω να μου πουν πότε δήμαρχος στους 20 μήνες της θητείας του και μάλιστα με στενά οικονομικά άλλαξε τον δημόσιο χώρο και την καθαριότητα. Στους επόμενους δύο μήνες προχωράει η κατασκευή έξι νέων πάρκων τσέπης και έξι ανοιχτών γηπέδων σε όλες τις γειτονιές. Σε 10 μέρες παραδίδεται η παιδική χαρά και η ανάπλαση μιας ιστορικής πλατείας στην Καλλιθέα της Άνω Πόλης. Ετοιμάζεται η ανάπλαση και η παιδική χαρά στην πλατεία Αλκμήνης, πίσω από το γήπεδο Χαριλάου. Σε ένα μήνα παραδίδεται και άλλη παιδική χαρά στη δυτική Θεσσαλονίκη και όλα αυτά, συγχρόνως με τα μεγάλα έργα. Δημιουργήθηκαν υποδομές για κακοποιημένες γυναίκες, για νέους, κοινωνικά ιατρεία.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται δουλειά και όχι πολιτική. Η αντιπολίτευση είναι αυτή που κάνει πολιτική. Είμαι υποχρεωμένος να απαντώ στα δημοτικά συμβούλια όμως δεν μπορώ να τους παρακολουθώ καθημερινά γιατί κάποιοι πρέπει να δουλεύουμε σε αυτή την πόλη.

-Πως ονειρεύεστε το αύριο της Θεσσαλονίκης;

Το όραμα μας για τη Θεσσαλονίκη είναι αυτό που σχεδιάσαμε. Με συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. Είναι η μετατροπή της Θεσσαλονίκη ςσε μια ευρωπαϊκή πόλη που θα αναδείξει το δημόσιο χώρο της, με έξι εμβληματικές αναπλάσεις και την ανάδειξη των μνημείων της.

Από το επόμενο 5-6μηνο ο κόσμος θα βλέπει την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και θα ξεκινά η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Από την επόμενη χρονιά θα δημοπρατηθούν η πλατεία Δημοκρατίας και η πλατεία Διοικητηρίου. Το Νοέμβριο δημοπρατείται η ανάπλαση της Αριστοτέλους και όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ξύλινο ντεκ, μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε άλλη πόλη.

Προσθέστε πως για πρώτη φορά, μετά από 15 χρόνια, χτίζονται σχολεία στον δήμο Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις και η αντικατάσταση των λυόμενων που τοποθετήθηκαν μετά το σεισμό του 1978 και δεν τα ακούμπησε κανένας δήμαρχος επί 50 χρόνια, ενώ οι στάβλοι Παπάφη έφτασαν στο 50% του έργου. Εγώ όλα αυτά τα λέω δουλειά και όχι πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ