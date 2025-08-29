Υπεγράφη σύμβαση για την διαπλάτυνση της 10ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Νέα Πέραμος – Εγνατία Οδός

Η παρέμβαση αφορά στη βελτίωση τμήματος της 10ης Επαρχιακής Οδού Νέας Περάμου – Ελαιοχωρίου. Αφετηρία αποτελεί η διασταύρωση του δρόμου προς Ελευθερές και κατάληξη ο ανισόπεδος κόμβος της παλαιάς Εγνατίας. Το συνολικό μήκος της επέμβασης είναι 1.945 μέτρα.

Σύμβαση για το έργο της βελτίωσης και διαπλάτυνσης της 10ης Επαρχιακής Οδού, στο τμήμα Νέα Πέραμος – Εγνατία Οδός, υπογράφηκε σήμερα στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ του περιφερειάρχη και εκπροσώπου του αναδόχου του έργου.

Η παρέμβαση αφορά στη βελτίωση τμήματος της 10ης Επαρχιακής Οδού Νέας Περάμου – Ελαιοχωρίου. Αφετηρία αποτελεί η διασταύρωση του δρόμου προς Ελευθερές και κατάληξη ο ανισόπεδος κόμβος της παλαιάς Εγνατίας. Το συνολικό μήκος της επέμβασης είναι 1.945 μέτρα.

Η μελέτη στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς μήκους ορατότητας για την προστασία των διερχόμενων οδηγών. Το σημερινό πλάτος της οδού, που είναι 5,5 μέτρα, θα αυξηθεί σε 11,1 μέτρα. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί ασφαλτικό κατάστρωμα πλάτους 7,5 μέτρων, με 1,80 μέτρο έρεισμα εκατέρωθεν.

«Σε λιγότερο από 18 μήνες από τις εξαγγελίες των έργων, βρισκόμαστε πλέον στο σημείο της υπογραφής της πρώτης σύμβασης, μέσα από μια σειρά έξι μεγάλων οδικών παρεμβάσεων. Έργα που έχουν στόχο να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες μετακίνησης, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της Π.Ε. Καβάλας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, επισημαίνοντας ότι το έργο «θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά την κίνηση προς και από τη Νέα Πέραμο, καθώς και τις παραλίες των Αμμολόφων που κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από ολόκληρα τα Βαλκάνια».

«Πρόκειται, συνεπώς, για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τον τουρισμό και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας συνθήκες ασφαλούς και άνετης πρόσβασης στις ομορφιές του τόπου μας», υπογράμμισε.

Τα υπόλοιπα πέντε έργα που ακολουθούν και είναι ήδη σε εξέλιξη:

-Ισόπεδοι κόμβοι στη Νέα Ηρακλείτσα, επί της 10ης Επαρχιακής Οδού – προϋπολογισμός: 5.360.000 €

Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκτιμούμε έως το τέλος του 2025.

-Διαμόρφωση Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου στην παλαιά εθνική οδό Νο 2, στην ανατολική είσοδο της Ελευθερούπολης – προϋπολογισμός: 1.050.000 €

Και αυτό το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης ως το τέλος του 2025.

-Κυκλικός κόμβος στη θέση “Καρολίνα”, επί της 10ης Επαρχιακής Οδού – προϋπολογισμός: 900.000 €

Θα δημοπρατηθεί εντός Σεπτεμβρίου 2025.

-Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑΝ, στη Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου – προϋπολογισμός: 850.000 €

Θα δημοπρατηθεί εντός Οκτωβρίου 2025.

-Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού, εντός του οικισμού Παληού Καβάλας – προϋπολογισμός: 4.120.168,25 €

Το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα από τον Δήμο Καβάλας.

Συνολικά, πρόκειται για έξι έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 13.230.168,20 €, τα οποία στόχος είναι να έχουν δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Ο κ. Τοψίδης αναφέρθηκε, τέλος, στο υπό εξέλιξη οδικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ και υλοποιείται από το Δήμο Θάσου. Συγκεκριμένα αυτό αφορά την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής γέφυρας και κόμβου στον δρόμο Μαριές – Σκάλα Μαριές και διασταύρωση με Καλύβια Λιμεναρίων, συνολικού ύψους 500.000 ευρώ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ήταν παρών ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού και Νεολαίας Στέλιος Ιγνατιάδης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Χάρης Δαλκίτζης.

Τον Δήμο Παγγαίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ελευθερών Χρήστος Πριονίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ