Δύο νέα τηλεοπτικά σποτ από την ΕΕΕΠ: Ενημέρωση για τον παράνομο τζόγο και το υπεύθυνο παιχνίδι

Η Αρχή επιστρατεύει την εικόνα για να θωρακίσει το κοινό απέναντι στον εθισμό και τη μαύρη αγορά των τυχερών παιχνιδιών

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις παγίδες του παράνομου τζόγου και την ενίσχυση της κουλτούρας υπεύθυνου παιχνιδιού, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ανακοίνωσε την παραγωγή δύο ενημερωτικών τηλεοπτικών σποτ. Τα σποτ θα έχουν διάρκεια από 35 έως 55 δευτερόλεπτα.

Το έργο ανατέθηκε στην επιχείρηση με την επωνυμία Γεώργιος Πατεράκης «PROGRESSIVE MEDIA GROUP» αντί συνολικού τιμήματος 19.592 ευρώ.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση του παράνομου στοιχηματισμού και της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η ΕΕΕΠ επενδύει στη δύναμη της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, προκειμένου να μεταφέρει με σαφήνεια και επιρροή μηνύματα πρόληψης και ευθύνης.

Πλήρης παραγωγή με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα δύο σποτ θα παραχθούν βάσει συγκεκριμένων σεναρίων (storyboards), ενώ η παραγωγή θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια ενός επαγγελματικού τηλεοπτικού έργου: από σκηνοθεσία και κάστινγκ, μέχρι μακιγιάζ, σκηνογραφία και post production. Στο έργο θα εμπλακούν ειδικότητες όπως σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιοί, τεχνικοί ήχου και εικόνας, εκφωνητές και γραφίστες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές προβλέπουν εικόνα UHD 4K (3840x2160, 16:9) και ήχο στερεοφωνικό 24bit, διασφαλίζοντας ότι τα σποτ θα είναι υψηλής ποιότητας τόσο για τηλεοπτική όσο και για ψηφιακή μετάδοση.

Στο επίκεντρο: Παράνομος Τζόγος και Υπεύθυνο Παιχνίδι

Τα δύο σποτ θα επικεντρωθούν σε διαφορετικές αλλά αλληλένδετες θεματικές:

Σποτ 1: «Παράνομος Τζόγος» – Σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες και τις παράνομες αγορές τυχερών παιγνίων. Θα επισημαίνονται οι συνέπειες τόσο σε επίπεδο ατομικής ασφάλειας όσο και ως προς την κοινωνική και οικονομική διάσταση του φαινομένου.

Σποτ 2: «Υπεύθυνο Παιχνίδι» – Το δεύτερο βίντεο θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη των βασικών αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού: θέσπιση ορίων, αναγνώριση κινδύνων εθισμού και προώθηση εργαλείων αυτοπροστασίας που διατίθενται από τους νόμιμους παρόχους.

Προϋπολογισμός και διαδικασία ανάθεσης

Η συνολική δαπάνη του έργου, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της ΕΕΕΠ μέσω του προϋπολογισμού για έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων για το έτος 2025. Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια 30 ημερών.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης ανάγκης, η διάρκεια μπορεί να παραταθεί κατά έως και 50%, εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενημέρωσης και κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η ΕΕΕΠ τα τελευταία χρόνια, με στόχο να περιοριστεί η έκθεση στο παράνομο στοίχημα και να ενισχυθεί η προστασία του κοινού, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων.