Κιλκίς: Αγρότες απέκλεισαν καθολικά το τελωνείο Ευζώνων

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Αρχικά στις 6 το απόγευμα απέκλεισαν την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό. Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Δήμο Παιονίας και την περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς. «Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Βασίλης Σύγκος, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη από τις γενικές συνελεύσεις απόφαση ως προς τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Αντίστοιχη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στο τελωνείο της Δοϊράνης, όπου ο συμβολικός αποκλεισμός έγινε στις 12.15 μμ και έληξε στις 2.15 μμ.

Εξάλλου, στην Παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, όπου έχει στηθεί άλλο μπλόκο, αγρότες προχώρησαν στις 2.30 μμ σε συμβολικό αποκλεισμού της οδού και στα δύο ρεύματα, ενώ αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση στο σημείο για να αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους.

Στο μεταξύ στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ