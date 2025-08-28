ΠΟΣΕΓ: Ζητά παράταση ΟΣΔΕ για 150.000 περίπου εκκρεμείς δηλώσεις

Σε συνέχεια επιστολής της 30-7-2025, με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων ζητούσε παράταση για 50 ημέρες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, επανέρχεται με νέο αίτημα επειδή όπως είχε προβλέψει οι 29 ημέρες που δόθηκαν δεν έφτασαν για την υποβολή των δηλώσεων.

Σε συνέχεια επιστολής της 30-7-2025, με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων ζητούσε παράταση για 50 ημέρες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, επανέρχεται με νέο αίτημα επειδή όπως είχε προβλέψει οι 29 ημέρες που δόθηκαν δεν έφτασαν για την υποβολή των δηλώσεων.

Επιπλέον όσων είχε αναφέρει στην προηγούμενη επιστολή της η ΠΟΣΕΓ, οι Γεωπόνοι έχουν να διαχειριστούν τον φόρτο εργασίας που επιβλήθηκε την ίδια περίοδο με την υποβολή των δηλώσεων του 2025.

Με βάση τον όγκο εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια δήλωση στο ΟΣΔΕ 2025, την πορεία του έργου μέχρι σήμερα κατά την οποία ο μέσος αριθμός των δηλώσεων ανά ημέρα κυμαίνεται από 8.500 έως 10.000, την γνώση από τις ελλείψεις στις δηλώσεις που εκκρεμούν και τον αριθμό των 150.000 περίπου δηλώσεων που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανεβεί στο σύστημα, η ΠΟΣΕΓ θεωρεί ότι για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων απαιτείτε παράταση μέχρι τις 20-9-2025 εάν και εφόσον διενεργηθούν οι διορθώσεις στην σύστημα και εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι και διευκρινήσεις.

Η επιστολή

Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της επιστολής της ΠΟΣΕΓ έχει ως εξής:

Ημ/νία: 25/08/2025

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

● Γραφείο Υπουργού κ. Τσιάρα

● Γραφείο Υφυπουργού κ. Ανδριανού

Αξιότιμε κύριοι υπουργοί,

Σε συνέχεια της επιστολής μας της 30-7-2025 με την οποία σας ζητούσαμε παράταση για 50 ημέρες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, επανερχόμαστε με νέο αίτημα επειδή όπως είχαμε προβλέψει οι 29 ημέρες που δώσατε δεν έφτασαν για την υποβολή των δηλώσεων.

Επιπλέον όσων είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη επιστολή μας έχουμε να διαχειριστούμε τον φόρτο εργασίας που μας επιβάλατε την ίδια περίοδο με την υποβολή των δηλώσεων του 2025.

Συγκεκριμένα:

- Στις 13-8-2025 εκδώσατε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΑΕ 2024 – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΥΖΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ KAI ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ και μας δώσατε εντολή να προβούμε σε έλεγχο των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2024 που εμπίπτουν στο monitoring και μέχρι τις 24-8-2025 να προβούμε σε αλλαγές ή μέχρι 31-8-2025 να ζητήσουμε επανεξέταση.

- Στις 12-8-2025 μας δώσατε εντολή «ότι από την Τετάρτη 13/8/2025 μέχρι και την Κυριακή 24/8/2025 θα ανοίξουν οι ΕΑΕ 2024 μόνο για την προσθήκη αιτημάτων πληρωμής για τη παρέμβαση της Βιολογικής Γεωργίας/κτηνοτροφίας/μελισσοκομίας σε επίπεδο ΑΦΜ και τεμαχίων / μελισσσοκυψελών και μόνο για τα ΑΦΜ που έχουν υποβάλλει αίτημα στήριξης στα ΠΣ των Παρεμβάσεων.»

- Την 1-8-2025 μας ανακοινώσατε ότι «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι η διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2025 τίθεται σε λειτουργία από σήμερα Παρασκευή, 01/08/2025. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023 - 2027 Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Παρασκευή 12/09/2025.»

Όλα τα ανωτέρω επιβάρυναν το ήδη προβληματικό κλίμα που υπήρχε με την υποβολή δηλώσεων, γιατί το ίδιο προσωπικό πρέπει να κάνει τους ελέγχους του 2024 για το monitoring (τηλέφωνα σε παραγωγούς, έλεγχος με τον παραγωγό των περιπτώσεων που αναφέρονται και αλλαγή-διόρθωση όπου χρειάζεται), υποβολή αιτημάτων μεταβίβασης δικαιωμάτων και έλεγχος δηλώσεων του 2024 για τις παρεμβάσεις.

Επιπλέον όλων των ανωτέρω λίγες ημέρες προ της λήξης των δηλώσεων και ενώ είχαν υποβληθεί πάνω από 400,000 δηλώσεις, μας αλλάξατε το θεσμικό πλαίσιο για το Οικολογικό Σχήμα ECO-09 διατήρηση βιολογικών με συνέπια να έρχονται οι παραγωγοί που ήδη είχαν ζητήσει την ένταξη τους σε αυτό και να ρωτούν για την δυνατότητα συνέχισης ή όχι της υπαγωγής τους.

Στις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων δεν έχουν απαντήσει οι αρμόδιοι φορείς αν μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις του εθνικού αποθέματος 2020, 2021, 2022 και πολλοί παραγωγοί βρίσκονται μετέωροι στην υποβολή ή όχι δήλωσης για το 2025.

Από τις υφιστάμενες στην προηγούμενη επιστολή μας αιτιάσεις, υφίστανται τα επόμενα:

Το σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο των εργαζομένων παρουσιάζοντας προβλήματα λειτουργίας με αδυναμία φόρτωσης, καθυστερήσεις, ή και απώλεια δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί κάποιος να προγραμματίσει τα ραντεβού του με τους παραγωγούς και να υπάρχουν ουρές από αγανακτισμένους αγρότες στα ΚΥΔ

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με μισθωμένα αγροτεμάχια δεν υπάρχουν φορτωμένα τα ΑΤΑΚ είτε ως συνέπεια της διαγραφής τους στα αγροτεμάχια που έχουν λήξη τα μισθωτήρια το 2025 είτε επειδή στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια με πολλούς συνιδιοκτήτες εμφανίζεται το ΑΤΑΚ μόνο του πρώτου δηλούντα είτε επειδή πολλοί λογιστές δεν εμφανίζουν το ΑΤΑΚ σε ηλεκτρονικά μισθωτήρια είτε επειδή τα προηγούμενα έτη δεν απαιτούταν το ΑΤΑΚ. Χωρίς το σύνολο των ΑΤΑΚ δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με συνέπια πολλές αιτήσεις να στοιβάζονται στα γραφεία σε αναμονή, μέχρι την ολοκλήρωση της εύρεσης τους.

Σε σχέση με το ΑΤΑΚ υπάρχουν περιπτώσεις από φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες κ.α. οι οποίοι δεν περιγράφουν στα μισθωτήρια ΑΤΑΚ ή δεν έχουν καθόλου ΑΤΑΚ ή οι αρμόδιοι υπάλληλοι λείπουν στις καλοκαιρινές τους άδειες και δεν δυνατή η λήψη από τους παραγωγούς ΑΤΑΚ. Δεν μας έχετε διευκρινίσει τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πολλοί συνάνθρωποί μας έφυγαν από την ζωή στο τέλος του 2024 και οι κληρονόμοι τους δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί σε αποδοχές ως προς την κληρονομιά. Περεταίρω επειδή η μισθωτική σχέση είναι κληρονομητή (όπως προκύπτει από τα άρθρα 574, 612 παρ.1, 619, 620, 632, 641 και 1710 ΑΚ), και κατά συνέπεια και σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) μόλις αποδεχθούν την κληρονομία (ΑΚ 1846, 1847, 1850, 1857, 1940) χωρίς να χρειάζεται και η προηγούμενη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής, αφού πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας (ΑΚ 1846 σε συνδυασμό με 1192, 1198, βλ. και ΑΠ 1524/2001), η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι της λήξης της χωρίς να μπορούν οι κληρονόμοι να προβούν σε αλλαγές. Έτσι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να γίνεται εξαίρεση ΑΤΑΚ μόνο σε όσες περιπτώσεις ο εκμισθωτής απεβίωσε εντός του 2025 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τις νομικές δυνατότητες του μισθωτή όπως την δυνατότητα να προβεί σε δημόσια κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 427ΑΚ του μισθώματος, αν οι κληρονόμοι δεν αποδέχονται την μισθωτική σχέση.

Σε πολλά σημεία που αφορούν το ΟΣΔΕ όπως την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων ή το σύστημα συμβουλευτικής AKIS, δεν υπάρχουν εγκύκλιοι για το έτος 2025. Οι συνάδελφοι γεωπόνοι βρίσκονται στα τυφλά μη έχοντας την δυνατότητα να συμβουλέψουν τους πελάτες παραγωγούς τους με ορθές και σίγουρες απόψεις. Επιπλέον στο οικοσχήμα ECO 1 για τις δράσεις ECO-01.01 έως ECO-01.06 δεν εμφανίζεται στο μενού μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του, άλλα μόνιμα με αποτέλεσμα να πρέπει να ελέγχουμε συνέχεια την καλλιέργεια του 2024 και μετά να επιλέγουμε με ότι αυτό συνεπάγετε ως προς το χρόνο της αίτησης και την λάθος επιλογή

Τα δικαιώματα που εμφανίζονται σε πολλές δηλώσεις είναι λάθος είτε γιατί αυτά τροποποιήθηκαν εντός του Ιουνίου 2025 είτε γιατί δεν έχουν ενημερωθεί οι μεταβολές της τελευταίας τριετίας είτε γιατί κάποιοι παραγωγοί δεν υπέβαλαν δήλωση το 2024 και υποβάλουν ξανά το 2025 είτε γιατί ενώ δικαιώθηκαν από εθνικό απόθεμα του 2024 αυτό δεν εμφανίζεται στα δικαιώματα τους. Οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα θα πρέπει να καλύψουν το 2025 και αν πρέπει να προβούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων είτε για αγορά είτε για πώληση

Πολλοί παραγωγοί που χτυπήθηκαν από την καταστροφή του Daniel θα απωλέσουν το 2025 τα δικαιώματα τους γιατί μέχρι σήμερα δεν θεωρούνται ως πληγέντες ανωτέρας βίας για το 2024 αν και έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες και υπέβαλλαν αίτηση στο πολυδιαφημισμένο ΜΕΤΡΟ 5.2. Για τους παραγωγούς αυτούς η μη ενεργοποίηση για δεύτερη χρονιά των δικαιωμάτων τους θα τους οδηγήσει στην καταστροφή και ας καταφέρουν να ενταχθούν στο ΜΕΤΡΟ 5.2 κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ως προς τα νόμιμα ιδιωτικά βοσκοτόπια δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκύκλιος για τις παραμέτρους επιλεξιμότητα τους, σε σχέση με τους κτηνοτρόφους που τους νέμονται, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους.

Η μορφή του χάρτη, οι αλλαγές στα γεωχωρικά δεδομένα λόγω υποβάθρου και μη επιλέξιμων τμημάτων, επιβάλουν την αλλαγή της γεωμετρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των δηλώσεων με τις καθυστερήσεις που αυτό επιφέρει στην ολοκλήρωση της δήλωσης

Η καλλιέργεια της μηδικής είναι πολυετής . Το σύστημα ζητά υποχρεωτικά να υποβληθούν στοιχεία για την ποσότητα του πιστοποιημένου σπόρου για το 2025 (τιμολόγια και ετικέτες). Οι παραγωγοί που έσπειραν μηδική το 2021 έως το 2024 δεν γνώριζαν ότι ξαφνικά το 2025 θα τους ζητηθούν οι καρτέλες- ετικέτες του σπόρου και δεν τις κράτησαν γιατί δεν είχαν την υποχρέωση να τις κρατήσουν.

Έτσι όλοι αυτοί οι παραγωγοί δεν είναι επιλέξιμοι για την συνδεδεμένη ενίσχυση πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών. Πρέπει να γίνει μία διάκριση σε σχέση με τις ετικέτες των παρελθόντων ετών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και πολλούς ακόμα που είναι ειδικότερες περιπτώσεις οι δηλώσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θέσατε, 29-8-2025, δεν θα υλοποιηθούν σε ποσοστό 80%.

Με βάση τον όγκο εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια δήλωση στο ΟΣΔΕ 2025, την πορεία του έργου μέχρι σήμερα κατά την οποία ο μέσος αριθμός των δηλώσεων ανά ημέρα κυμαίνεται από 8.500 έως 10.000, την γνώση μας από τις ελλείψεις στις δηλώσεις που εκκρεμούν και τον αριθμό των 150.000 περίπου δηλώσεων που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανεβεί στο σύστημα, θεωρούμε ότι για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων απαιτείτε παράταση μέχρι τις 20-9-2025 εάν και εφόσον διενεργηθούν οι διορθώσεις στην σύστημα και εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι και διευκρινήσεις.

Στην συνέχεια πρέπει να τρέξουν τουλάχιστον 5 διασταυρωτικοί έλεγχοι με μεσοδιάστημα 3 ημερών ανάμεσα τους για να μπορέσουμε να έχουμε κατά το δυνατόν ορθότερες δηλώσεις των παραγωγών.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΕΓ

Ο πρόεδρος

Μπινιάρης Αναστάσιος

Γεωπόνος

Ο γραμματέας

Νίκας Φίλλιπος

Γεωπόνος».