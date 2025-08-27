Με μήνυμα επικοινωνίας «Όταν Φοράω τη Στολή, Είμαι σε Αποστολή!» ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για το θεσμό των Σκύλων Οδηγών στη χώρα μας και την αναγκαιότητά του.

Με μήνυμα επικοινωνίας «Όταν Φοράω τη Στολή, Είμαι σε Αποστολή!» ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για το θεσμό των Σκύλων Οδηγών στη χώρα μας και την αναγκαιότητά του.

Ο Σκύλος Οδηγός είναι ο πολύτιμος σύντροφος και ακούραστος συνεργάτης του Ατόμου με Αναπηρία Όρασης. Του εξασφαλίζει Ασφαλείς μετακινήσεις, Ανεξαρτησία, Αυτονομία και Ελευθερία στην κίνηση. Ωστόσο, η έλλειψη προσβασιμότητας μέσα στον αστικό ιστό είναι καθημερινή εμπειρία.

Το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» εργάζεται συστηματικά για την ενημέρωση του κοινού μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ» και ενημερώνει φορείς για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης των Σκύλων Οδηγών, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων προσβασιμότητας.

Με τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος», ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για τον ρόλο των Σκύλων Οδηγών, τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Όρασης που χρησιμοποιούν Σκύλο Οδηγό και τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχει ο καθένας μας όταν συναντά στον δρόμο την Ομάδα Χειριστής/Χειρίστρια με Σκύλο Οδηγό.

Η νέα καμπάνια

Στο νέο σποτ, που δημιουργήθηκε με την πολύτιμη συμβολή ομάδας εθελοντών, η Χριστίνα Σαρρή, Ψυχολόγος και Συγγραφέας του βιβλίου «Το Ημερολόγιο μιας Τυφλής Γυναίκας», μαζί με τον εκπαιδευμένο Σκύλο Οδηγό της, την Luna, παρουσιάζουν μια τυπική τους ημέρα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: μετακινήσεις με ΜΜΜ και ταξί, επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, αντιμετώπιση εμποδίων στον δρόμο και, τέλος, χαλάρωση στο σπίτι, όπου ο Σκύλος Οδηγός μπορεί πλέον να απολαύσει τα χάδια της Χριστίνας σαν ένα πιστό, τρυφερό κατοικίδιο.

Το σποτ δίνει την ευκαιρία στον θεατή να παρακολουθήσει την καθημερινότητα ενός Ατόμου με Αναπηρία Όρασης και ταυτόχρονα να μάθει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει όταν συναντά έναν Σκύλο Οδηγό και τον Χειριστή ή τη Χειρίστριά του.

Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν έναν Σκύλο Οδηγό;

Κάθε άτομο με αναπηρία όρασης που επιθυμεί να αποκτήσει Σκύλο Οδηγό πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Να έχει πολύ καλή γνώση Κινητικότητας, Προσανατολισμού καθώς και ανεπτυγμένες Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης.

Να είναι 18 ετών και άνω.

Να είναι τυφλός κατά τον νόμο.

Να έχει εξοικείωση με τα σκυλιά και να μπορεί να φροντίσει τον σκύλο οδηγό του.

Μετά από αξιολόγηση και εφόσον το Άτομο με Αναπηρία Όρασης πληρεί όλα τα κριτήρια μπαίνει στη Λίστα Αναμονής του Κέντρου “ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Όταν υπάρξουν εκπαιδευμένοι Σκύλοι Οδηγοί ξεκινά η διαδικασία του ταιριάσματος από τον Εκπαιδευτή Σκύλων Οδηγών, με συνεκπαίδευση με τον επιλεγέντα Σκύλο Οδηγό, η οποία διαρκεί 60- 90 ώρες πριν ξεκινήσει το ταξίδι της Αυτονομίας.

Το Άτομο με Αναπηρία Όρασης δεν πληρώνει για την απόκτηση ενός Σκύλου Οδηγού. Ο Σκύλος Οδηγός του παραχωρείται με χρησιδάνειο για 6-8 χρόνια. Το Κέντρο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του Σκύλου Οδηγού μέσω Χορηγιών Ιδιωτών, Δωρεών και Χορηγιών σε είδος.

Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Σκύλος Οδηγός μπορεί να συνεχίσει να ζει είτε με τον ίδιο το Άτομο με Αναπηρία Όρασης είτε με το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον είτε να επιστρέψει στην Ανάδοχη Οικογένεια που είχε αναλάβει την κοινωνικοποίησή του, είτε να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια να τον υιοθετήσει.