Ζελένσκι: Eίναι καιρός να γίνουν συνομιλίες ηγετών για τα χρονοδιαγράμματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καιρός να οργανωθούν συνομιλίες των ηγετών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Στρατιωτικοί διοικητές, υπουργοί Άμυνας και σύμβουλοι ασφαλείας - σε διαφορετικά επίπεδα, προετοιμάζουμε τα στοιχεία της μελλοντικής ασφάλειας. Επιταχύνουμε τη διαδικασία καθορισμού των λεπτομερειών», έγραψε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία

