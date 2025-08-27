Ειδήσεις | Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λαύριο

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λαύριο
Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Τελευταία ενημέρωση 15:23

Οριοθετήθηκε, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λαύριο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:08 σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, σε περιοχή όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ, ενώ κοντά υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Επιπλέον δύο μηνύματα εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο ενημέρωνε τους πολίτες για την φωτιά και τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ το δεύτερο καλούσε τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν προς Λαύριο.

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική

