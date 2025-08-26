Ρωσία: Ελπίζει να επαναλάβει τις δραστηριότητές της η κοινοπραξία τιτανίου με την Boeing

Η Ρωσία ελπίζει ότι η κοινοπραξία ΗΠΑ-Ρωσίας στην περιοχή του Σβερντλόφσκ, στην οποία συμμετέχει η Boeing, θα μπορέσει να επαναλάβει τις δραστηριότητές της, δήλωσε σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντενίς Μαντούροφ.

Η κοινοπραξία μεταξύ της μεγαλύτερης βιομηχανίας τιτανίου της Ρωσίας VSMPO-AVISMA και της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing σταμάτησε τις δραστηριότητές της το 2022, αφότου η Boeing αποφάσισε να αναστείλει τις αγορές τιτανίου από τη Ρωσία.

Η Μόσχα δεν επέβαλε κανέναν περιορισμό στις προμήθειες τιτανίου προς τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Μαντούροφ, λέγοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να αγοράζουν ρωσικό τιτάνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ