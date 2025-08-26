Ειδήσεις | Ελλάδα

Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ»: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στην Αλόννησο

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο, μεταφέροντας 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου, λόγω μηχανικής βλάβης που διαπιστώθηκε πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

