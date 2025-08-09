Ρωσία: Τέταρτο πλοίο μεταφοράς LNG που υπόκειται σε κυρώσεις σε εγκαταστάσεις φόρτωσης στην Αρκτική

Πάντως, τα άλλα τρία πλοία, αν και φόρτωσαν υγροποιημένο αέριο δεν το παρέδωσαν καθώς δεν βρέθηκαν αγοραστές λόγω των κυρώσεων.

Ένα τέταρτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που υπόκειται σε κυρώσεις έφτασε κοντά σε εργοστάσιο εξαγωγής LNG σε περιοχή της αρκτικής Ρωσίας, το οποίο επίσης υπόκειται στους αμερικανικούς περιορισμούς, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να επεκτείνει τις εξαγωγές του καυσίμου.

Το Christophe de Margerie βρισκόταν κοντά στο τερματικό Utrenniy της εγκατάστασης Arctic LNG 2 το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Στο πλοίο LNG, με παγοθραυστικές ικανότητες, επιβλήθηκαν κυρώσεις τον Ιανουάριο στο πλαίσιο των πιο αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας από την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν, καθώς ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Η μονάδα Arctic LNG 2 της Novatek PJSC, είναι κεντρικής σημασίας για τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να τριπλασιάσει την παραγωγή του υπερψυχθέντος καυσίμου μέχρι το 2030. Αυτά τα σχέδια ανατράπηκαν από τις αμερικανικές κυρώσεις του 2023, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των εσόδων του Κρεμλίνου από τις πωλήσεις ενέργειας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, αύξησε την παραγωγή αερίου νωρίτερα φέτος και τρία πλοία LNG υπό κυρώσεις - το Iris, το Voskhod και το Zarya - φαίνεται να φόρτωσαν φορτία από τότε. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν φαίνεται να βρήκε αγοραστές, καθώς τα πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα σε ρωσικά ύδατα.

Δεν είναι επίσης εγγυημένο ότι το Christophe de Margerie, το οποίο φαίνεται να είναι άδειο, θα φορτώσει καύσιμο από το Arctic LNG 2. Το πλοίο εξυπηρετούσε προηγουμένως το Yamal LNG, την μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής καυσίμου της Ρωσίας, η οποία λειτουργεί επίσης στην Αρκτική περιοχή. Αυτή η εγκατάσταση, που επίσης ανήκει στην Novatek, δεν υπόκειται σε κυρώσεις.