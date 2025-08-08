Γάζα: Δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση

Τη βαθιά της ανησυχία για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τα απελπιστικά επίπεδα λιμού που βιώνει ο πληθυσμός, εκφράζει η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME).

Τη δήλωση της CPME κοινοποιεί προς του Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Η CPME τονίζει έντονα ότι η διεθνής αρχή της ιατρικής ουδετερότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά.

«Οι Ευρωπαίοι γιατροί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με όλα τα θύματα αυτής της σύγκρουσης, με τους επαγγελματίες υγείας και με τον λαό της Γάζας που βιώνει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που θα μπορούσε να αποτραπεί. Η κατάστασή τους δεν πρέπει να επιδεινωθεί από ενέργειες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και κώδικα δεοντολογίας» αναφέρεται.

Η CPME ζητά:

«Την άμεση άρση των περιορισμών στην παροχή βοήθειας από την ισραηλινή κυβέρνηση και τη διευκόλυνση της ασφαλούς διανομής της βοήθειας μέσω καθιερωμένων συνεργασιών όπως ο ΟΗΕ.

Την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ώστε οι πολίτες, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις και οι επαγγελματίες υγείας να μην αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να εμποδίζονται να εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην περίθαλψη.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν διπλωματικά μέτρα ούτως ώστε να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ