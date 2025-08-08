Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ηλείας

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τον Πύργο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τον Πύργο.

Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με τρία πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα, καθώς και μέσα που είχε έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.