Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο Σωτηρία

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο Παθολογοανατομικό τμήμα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια μέχρι στιγμής.

