Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο Σωτηρία

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο Παθολογοανατομικό τμήμα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια μέχρι στιγμής.