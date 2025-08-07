Η Novibet χορηγός στη νέα εποχή του Ηρακλή

Η Novibet ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια της ομάδας να επανέλθει στο προσκήνιο με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες και διαρκή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη νέα της χορηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Ηρακλής, αναλαμβάνοντας ρόλο Μεγάλου Χορηγού της ιστορικής ομάδας του Βορρά για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με την ΚΑΕ Ηρακλής να επιστρέφει δυναμικά στην Α1, η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Η Novibet ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια της ομάδας να επανέλθει στο προσκήνιο με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες και διαρκή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πέρα από τη στήριξη σε αγωνιστικό επίπεδο, η Novibet θα έχει ενεργό ρόλο και στη διαμόρφωση μιας ανανεωμένης εμπειρίας φιλάθλων, καθώς συμμετέχει στην ανανέωση του γηπέδου της ομάδας με τη δημιουργία του νέου fan zone που θα φιλοξενείται στον εξωτερικό χώρο του Ιβανωφείου.

Η συγκεκριμένη χορηγική συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Novibet να στηρίζει ενεργά τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και τις τοπικές κοινότητες, μέσα από συμπράξεις με ομάδες που διαθέτουν ισχυρή ταυτότητα, ένδοξο παρελθόν και προοπτική για ένα εξίσου λαμπρό μέλλον.

Ο Αναστάσιος Δίγκας, Πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση και ιδιαίτερα χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι η NOVIBET γίνεται ο μέγας χορηγός της φανέλας της ΚΑΕ Ηρακλής. Αυτή η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ομάδα μας, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω την ίδια την ομάδα, αλλά και τις υποδομές μας για τη νέα σεζόν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης. Η NOVIBET, ως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, επέλεξε να στηρίξει το όραμά μας για την επιστροφή του Ηρακλή στη θέση που του αξίζει. Η εμπιστοσύνη, που δείχνει η NOVIBET στον Ηρακλή αποτελεί για εμάς σημαντική ενίσχυση, καθώς μας δίνει επιπλέον κίνητρα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν».

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet: «Η συνεργασία μας με τον Ηρακλή δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική επένδυση σε μια αγαπημένη ομάδα της Θεσσαλονίκης, που ενσαρκώνει τις αξίες της επιμονής, της πίστης και της αναγέννησης. Στη Novibet, είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στην επόμενη σελίδα της ιστορίας του Ηρακλή, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση της αγωνιστικής του πορείας όσο και στη συνολική εμπειρία των φιλάθλων του. Μαζί, μοιραζόμαστε το όραμα για έναν Ηρακλή πιο δυνατό από ποτέ».

Η ταυτότητα του Μεγάλου Χορηγού θα αποτυπώνεται και στην επίσημη εμφάνιση της ομάδας, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της Novibet να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του Ηρακλή σε κάθε βήμα της νέας του διαδρομής.

