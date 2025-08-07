Διπλωματικές πηγές για Ρηματική Διακοίνωση Αιγύπτου: «Κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου»

Διπλωματικές πηγές απάντησαν σχετικά με τη ημερομηνία κατάθεσης της Ρηματικής Διακοίνωσης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην ελληνική πρεσβεία επισημαίνοντας ότι κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου.

Διπλωματικές πηγές απάντησαν σχετικά με τη ημερομηνία κατάθεσης της Ρηματικής Διακοίνωσης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην ελληνική πρεσβεία επισημαίνοντας ότι κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν:

«Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025».