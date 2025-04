«Μικρές» ταινίες, mega εισπράξεις: 20 φιλμ που κόστισαν «ψίχουλα» και έγιναν blockbuster

Κι όμως υπήρξαν κλασικές πλέον ταινίες, που με άλλοτε λίγες χιλιάδες δολάρια ή έστω μέτρια για τα σημερινά δεδομένα οικονομικά εργαλεία, γέμισαν τις αίθουσες και τα ταμεία.

Αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους σκηνοθέτες του κινηματογράφου να καταφέρουν να εκφραστούν όσο πιο δημιουργικά μπορούν όταν ο προϋπολογισμός είναι μικρός, και επιπλέον να φέρουν και έσοδα. Ειδικά το να καταλήξει η ταινία τους σε blockbuster, μοιάζει με… mission impossible. Κι όμως υπήρξαν κλασικές πλέον ταινίες, που είτε με λίγες χιλιάδες δολάρια ή έστω μέτρια για τα σημερινά δεδομένα οικονομικά εργαλεία, έκαναν πολύ γερή box office... μπάζα, ξαφνιάζοντας τους «λογιστές» του Χόλιγουντ που θεωρούν, λανθασμένα, πως για να κόψει πολλά εισιτήρια μία ταινία πρέπει να υπάρχει τεράστιο budget από πίσω…

Annabelle

Γυρίστηκε με προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε απόλυτη επιτυχία στους κινηματογράφους, παρά τις κάποιες αρνητικές κριτικές των κριτικών. Η ταινία τρόμου κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει 257,5 εκατομμύρια δολάρια, υποβοηθούμενη και από το γεγονός ότι ουσιαστικά ήταν spin-off του ήδη επιτυχημένου franchise «Conjuring». Λόγω της επιτυχίας του «Annabelle», το prequel «Annabelle: Creation» που κυκλοφόρησε το 2017, είχε budget 15 εκατομμυρίων δολαρίων και τα κατάφερε ακόμα καλύτερα, κερδίζοντας το εκπληκτικό ποσό των 306,5 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.





A Nightmare on Elm Street

Το «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» του μυθικού Γουές Κρέιβεν κατατρόμαξε κόσμο το 1984, αλλά και γέμισε τα ταμεία από τις εισπράξεις. Η ταινία που ακολούθησε το concept των ταινιών «Παρασκευή και 13» και σύστησε στο κοινό τον Τζόνι Ντεπ, όπως φυσικά και τον Φρέντι Κρούγκερ που ευθύνεται για τους εφιάλτες που ταλαιπώρησαν τους θεατές εκείνη την περίοδο, γυρίστηκε με budget περίπου 1,1 εκατ. δολάρια και έφερε πίσω 57!

El Mariachi

To φιλμ του 1992 ήταν το ντεμπούτο του νεαρού σεναριογράφου/σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, που άκουσον άκουσον, για να μαζέψει περίπου 7.000 δολάρια πήρε μέρος σε κλινικά τεστ ως πειραματόζωο, δοκιμάζοντας άφοβα διάφορα φάρμακα. Την ταινία την γύρισε όταν ήταν ακόμα φοιτητής, με σκοπό να την πουλήσει στην ισπανόφωνη αγορά βιντεοταινιών. Το φιλμ τελικά συγκέντρωσε 2 εκατ. δολ. και φυσικά τον έκανε πασίγνωστο. Χαλάλι τα χάπια και τις ενέσεις… Μετά το φιλμ ακολούθησε remake, το Desperado, και το Once Upon a Time in Mexico.

Little Miss Sunshine

Δεν ήταν και λίγα τα 8 εκατομμύρια δολάρια του budget της ταινίας του 2006, όμως η cult φήμη που απέκτησε ήταν ανεπανάληπτη. Α, επίσης και τα πάνω από 101 εκ. δολ. που συγκέντρωσε μόνο άσχημα δεν τα λες, συν τις τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, με τον Μάικλ Αρντ να κερδίζει τελικά εκείνο του πρωτότυπου σεναρίου και τον Άλαν Άρκιν του δεύτερου αντρικού ρόλου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ταινία προβλήθηκε μόλις σε 1.602 κινηματογράφους στις ΗΠΑ. Από την στιγμή που η ταινία άρχισε να απογειώνεται, το μεγάλο στούντιο Fox Searchlight άρπαξε την ευκαιρία και την αγόρασε έναντι το ποσού ρεκόρ των 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Once

Ιρλανδέζικο, ερωτομουσικό indie φιλμάκι, που ξάφνιασε το κινηματογραφικό σύμπαν αφού με μόλις 150.000 δολάρια διαθέσιμα ως προυπολογισμό, όχι μόνο συγκέντρωσε 23 εκατ. δολ., και διθυραμβικές κριτικές, αλλά κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για το "Falling Slowly"!



Clerks

Ο ορισμός της ανεξάρτητης κωμωδίας, αυτή που έκανε γνωστό τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και εμπνευστή Κέβιν Σμιθμ. H ταινία «χαρά του slacker», ένα ασπρόμαυρο ντεμπούτο από εκείνα που η κινηματογραφική βιομηχανία λατρεύει να αγνοεί, είχε budget μόλις 27.000 και κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 3.900.000 εκατ. δολ. Στην ταινία του 1994 πρωταγωνιστούσαν οι φίλοι του Σμιθμ, οι οποίοι ήταν επίσης αρκετά κουλ ώστε να συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο στη δημιουργία της ταινίας. Για να γυρίσει την ταινία ο Σμιθ χρειάστηκε να πουλήσει μία πολύτιμη συλλογή κόμικς και να φορτώσει τις πιστωτικές του κάρτες. Η ταινία έκλεψε καρδιές στο φεστιβάλ του Sundance, η Miramax αγόρασε τα δικαιώματα διανομής και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…



American Graffiti

20th Century Fox, United Artists, MGM, Columbia Pictures και Paramount Pictures, είχαν απορρίψει το πόνημα του Τζορτζ Λούκας. Τελικά το ιστορικό, γεμάτο από ενέργεια και 50s ορμόνες “teen film” γυρίστηκε το 1973 με budget μόλις 777.000 δολ., φέρνοντας πίσω 140 εκατ. δολ. Κάποιοι παραγωγοί πρέπει να τα άκουσαν για τα καλά… Αυτή η ταινία ενηλικίωσης του 1962, για μερικούς η καλύτερη που γύρισε ποτέ ο Λούκας, απεικονίζει την εφηβική «ερημιά» της δεκαετίας του 1960 με απίστευτη αυθεντικότητα χωρίς να θυσιάζει την καλλιτεχνική πτυχή της κινηματογράφησης του Λούκας. Στην αρχή, σημείωσε επιτυχία μόνο στη Αμερική. Όταν επανεκδόθηκε το 1978, έλαβε την προσοχή που της άξιζε σε παγκόσμια κλίμακα…





Ηalloween

Το cult φιλμ των ‘70s και του μυθικού Τζον Κάρπεντερ, είναι αυτό που έβαλε στο χάρτη του σινεμά το slasher είδος και έστειλε μαζικά την νεολαία στον κινηματογράφο, βάζοντας σε σκέψεις αντιγραφής δεκάδες σκηνοθέτες που στα επόμενα χρόνια θα εμφάνιζαν κακές κόπιες (συμπεριλαμβάνονται και τα αναπόφευκτα sequel). Ο Μάικλ Μάιερς ξεκίνησε να... σφάζει με το ταπεινό budget των 325.000 δολαρίων. Όταν τελείωσε, τα έσοδα είχαν φτάσει πάνω 70 εκατ. δολ. Η ταινία ήταν μόλις η πρώτη σε ένα franchise που εξακολουθεί να κυκλοφορεί ταινίες, μυθιστορήματα, κόμικς, merchandise, ακόμη και βιντεοπαιχνίδια. Το περίφημο τρομακτικό πρόσωπο του Μάιερς ήταν μια μάσκα αξίας μόλις 2 δολαρίων, βαμμένη με λευκό σπρέι…



Rocky

Όταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε σήκωσε τις γροθιές του για να τσακίσει τους αντιπάλους του και να πετύχει κάτι καλύτερο στη ζωή του, δεν φανταζόταν πως θα έριχνε νοκ άουτ και το ίδιο το box office. Με μόλις 1 εκατομμύριο budget, το φιλμ μάζεψε 225 εκ. δολ. Αριστερό, δεξί, και όλοι ξεροί... Η πρώτη ταινία του franchise δεν είναι καν η πιο επιτυχημένη, ωστόσο καμία από τις άλλες ταινίες δεν πλησίασε τον εξωφρενικά φθηνό προϋπολογισμό του πρωτότυπου, και φυσικά καμία τους δεν κέρδισε τρία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Από την κυκλοφορία της ταινίας το 1976, το franchise έχει συγκεντρώσει το απίστευτο ποσό των 1,9 δισ. δολαρίων.

Night Of The Living Dead

Η μεγαλύτερη παρέλαση ζόμπι στην ιστορία του κινηματογράφου έγινε με budget μόλις 114.000 δολάρια, με τον master του τρόμου Τζορτζ Ρομέρο να γυρίζει το φιλμ τα Σαββατοκύριακα όταν είχε ελεύθερο χρόνο. Αρχικά η ταινία αγνοήθηκε το 1968, όταν όμως επανακυκλοφόρησε, την ίδια χρονιά, κέρδισε την προσοχή του κοινού και συνδέθηκε με την εποχή της αβεβαιότητας του Βιετνάμ. Ειδικές μεταμεσονύχτιες προβολές στα τέσσερα σημεία του πλανήτη θα εκτινάξουν την φήμη της ταινίας που έντεκα χρόνια μετά (1979) θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια εισπράξεις. Η Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών είναι τόσο κλασική ταινία που, το 1999, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την επέλεξε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου, ως ταινία που είναι «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική». Η ταινία τελικά απέφερε πάνω από 250 φορές τον προϋπολογισμό της, κερδίζοντας πάνω από 30 εκατ. δολάρια διεθνώς.

Napoleon Dynamite

Σουρεαλιστική κωμωδία του 2004 που από το πουθενά αυγάτισε τα μόλις 400.000 δολάρια του budget, φτάνοντάς τα στα 46 εκ. δολάρια, αποκτώντας και ένα φανατικό cult following. Ο Τζον Χέντερ που υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα στην ταινία, αρχικά πληρώθηκε μόνο 1.000 δολάρια λόγω του χαμηλού budget. Όταν η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, ο επαναδιαπραγματεύτηκε την πληρωμή του για την ταινία και έλαβε ένα μερίδιο από τα κέρδη.

The Blair Witch Project

Ολοκλήρωση γυρισμάτων σε οκτώ ημέρες χωρίς να υπάρχει καν ολοκληρωμένο σενάριο, 20 ώρες υλικού από τις οποίες τελικά έμειναν 82 λεπτά, και η ταινία να κοστίζει στους νεαρούς και πονηρούς σκηνοθέτες Daniel Myrick και Eduardo Sanchez μόλις 60.000 δολάρια, αν και το τελικό κόστος κυμάνθηκε αρκετά υψηλότερα μετά την επεξεργασία και ιδιαίτερα την πρωτοποριακή προώθηση, την ιστορική viral διαδικτυακή καμπάνια μάρκετινγκ που ισχυριζόταν ότι τα γεγονότα της ταινίας ήταν πραγματικά. Οι βαριές ανάσες των φοιτητών καθώς τρέχουν μέσα στη μαυρίλα και κυνηγούν έναν αστικό θρύλο, μπέρδεψαν την πραγματικότητα με την απάτη και ο τρόμος ξεπλήρωσε και με το παραπάνω. Το πρώτο φιλμ που καθόρισε και αποθέωσε την αισθητική του “found footage”, έφερε πάνω από 248 εκ. δολάρια έσοδα παγκοσμίως με μία ομάδα φοιτητών κινηματογραφιστών να βάζει τα γυαλιά στους παραγωγούς του Χόλιγουντ….

Mad Max

Το Mad Max είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Χόλιγουντ. Με μόλις 200.000 δολάρια budget, η Αυστραλέζικη παραγωγή του Mad Max, αυτή που σύστησε το 1979 τον Μελ Γκίμπσον σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα από μία δυστοπική ιστορία κοινωνικής κατάρρευσης, δολοφονίας και εκδίκησης που διαδραματίζεται στη μελλοντική Αυστραλία, κατάφερε να αποφέρει τελικά λίγο κάτω από τα 100 εκατ. δολ. Το Mad Max δημιούργησε ένα franchise με τρεις συνέχειες, το Mad Max 2 (γνωστό και ως The Road Warrior), το Beyond Thunderdome και το Fury Road.



Paranormal Activity

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 15.000 δολάρια budget, έσοδα 193,3 εκατ. δολ. Το φιλμ που πήρε το παράδειγμα του The Blair Witch Project και το τελειοποίησε, αρχικά έπαιζε το 2009 σε μόλις 13 κολεγιακές πόλεις, μέχρι που η viral καμπάνια του και το πλασάρισμα πως ήταν ταινία τρόμου με «πραγματικά πλάνα», κάτι που φυσικά εκτόξευσε τη δυναμική και τη φήμη του, αναγκάζοντας την Paramount Pictures να αγοράσει τα δικαιώματά του και να το εξελίξει σε ένα αρκετά επιτυχημένο franchise. Το όνομα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Oren Peli, οι παραγωγοί του Χόλιγουντ το έχουν στα εικονίσματα!



Supersize Me

Budget 65,000 δολάρια, έσοδα 22 εκατ. δολάρια. Η ιδέα του σκηνοθέτη Μόργκαν Σπέρλοκ να καταναλώνει για ένα μήνα μόνο φαγητά από τα McDonald’s, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου του 2003- κατέληξε ένα χρυσορυχείο στο Box Office, με το ιστορικό ντοκιμαντέρ να καταγράφει τη δραστική αλλαγή στη σωματική και ψυχολογική υγεία του Σπέρλοκ, αλλά και να διερευνά την επιρροή της βιομηχανίας των fast food στην διατροφή των ανθρώπων. Ο Σπέρλοκ εκμεταλλεύτηκε και την περίεργη γοητεία που ασκεί στους άνθρωπους να βλέπουν άτομα να φτάνουν τα σώματά τους στα όριά τους και το κερδοφόρο αποτέλεσμα ήταν εξασφαλισμένο. Δυστυχώς ο Σπέρλοκ απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία μόλις 53 ετών από επιπλοκές του καρκίνου.





Juno

Μικρή ανεξάρτητη ταινία, με budget μόλις 7,5 εκατομμύρια δολάρια, που ωστόσο έκανε ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση, κέρδισε τις καρδιές ιδιαίτερα των νέων γυναικών και έφερε στα ταμεία το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 232,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν οι Έλιοτ Πέιτζ και Μάικλ Σίρα, αλλά και η Τζένιφερ Γκάρνερ που δέχθηκε να μειωθεί η αμοιβή της λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού. Ο Ντιάμπλο Κόντι κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.



My Big Fat Greek Wedding

Το Γάμος αλά Ελληνικά έκανε θραύση παγκοσμίως και με προϋπολογισμό μόλις 5 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε εισπράξεις το απίστευτο ποσό των 368,7 εκατ. δολαρίωνα παγκοσμίως. Το 2002 ήταν η πέμπτη ταινία με τον υψηλότερο τζίρο το 2002 στις ΗΠΑ, με $241.438.208 δολάρια, και η ρομαντική κωμωδία με τον υψηλότερο τζίρο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η ταινία ήταν η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία του 2002, μετά τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι.

Terminator

To 1984 ελάχιστοι ήξεραν τον Τζέιμς Κάμερον ενώ ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ήταν γνωστός περισσότερο στους «σφίχτες» των γυμναστηρίων. Ο Εξολοθρευτής ήταν μια μικρή ταινία που κυκλοφόρησε με πολύ μικρή προώθηση στις αρχές της δεκαετίας του '90. Με προϋπολογισμό παραγωγής μόλις 6,4 εκατ. δολάρια, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει το ποσό των χρημάτων που θα εισέπραττε μετά την πρώτη προβολή της. Η ταινία έβγαλε βγάζει 78,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως αλλά το βασικότερο άλλαξε ριζικά τη μοίρα του action sci-fi στον κινηματογράφο.



Saw

Το Saw ήταν και εξακολουθεί να είναι μια τεράστια επιτυχία στο είδος των ταινιών τρόμου. Κυριάρχησε στο box office, κερδίζοντας 103,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. δολαρίων. Εκτός από το ότι κέρδισε πολλά χρήματα στους κινηματογράφους, το Saw έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα franchise τρόμου στον κινηματογράφο. Η πρώτη ταινία Saw ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του νεαρού Τζέιμς Γουάν, που ολοκλήρωσε την ταινία σε μόλις 18 ημέρες! Ο διάσημος πλέον Γουάν θα γινόταν ο εγκέφαλος πίσω από το franchise The Conjuring, το οποίο ήταν επίσης μια μηχανή παραγωγής χρήματος. Και οι οκτώ ταινίες Saw έχουν συνολικά έσοδα 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.



Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Γκάι Ρίτσι και του χάρισε παγκόσμια φήμη. Ο κόσμος γνώρισε επίσης τον Τζέισον Στέιθαμ και τον Βίνι Τζόουνς, οι οποίοι έκαναν το ντεμπούτο τους ως ηθοποιοί στην ταινία που έκανε ξανά “cool” το βρετανικό σινεμά. Με budget μόλις 1 εκατ. δολάρια, τελικά έφερε εισπράξεις περίπου 30 εκατ. ενώ προκάλεσε και μία υστερία από ταινίες κόπιες, που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το momentum.