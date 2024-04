Ολυμπιακοί Αγώνες: Για πρώτη φορά φέτος θα δίνονται χρήματα μαζί με το χρυσό μετάλλιο

Ένα χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων θα συνοδεύει το χρυσό μετάλλιο στους φετινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι.

Ένα χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων θα συνοδεύει το χρυσό μετάλλιο των αθλητών του στίβου στους φετινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου πήρε την απόφαση να ενισχύσει τους αθλητές της και έτσι θα γίνει η πρώτη διεθνής ομοσπονδία που θα δώσει πριμ για τις επιτυχίες των αθλητών της στους Ολυμπιακούς.

