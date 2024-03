Βαλτιμόρη: Έξι αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση γέφυρας - Το πλοίο είχε προλάβει να εκπέμψει SOS

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσέκρουσε σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη νωρίς σήμερα το πρωί, είχε προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου, γεγονός που επέτρεψε να περιοριστεί η κυκλοφορία και να σωθούν ζωές, ανέφερε ο κυβερνήτης του Μέριλαντ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Έσωσαν ζωές την περασμένη νύχτα», είπε ο Γουές Μουρ αναφερόμενος στο πλήρωμα του πλοίου Dali το οποίο κατάφερε να ενημερώσει τις αρχές ότι αντιμετώπιζε μηχανικό πρόβλημα ενώ έπλεε με ταχύτητα οκτώ κόμβων στον ποταμό Πατάπσκο.

Μετά την πρόσκρουση, η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε στον ποταμό και έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε ότι λόγω του συμβάντος αυτού τα πλοία του θα αποφεύγουν στο προσεχές μέλλον το λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα των ΗΠΑ. Το Dali, με σημαία Σιγκαπούρης, ήταν ναυλωμένο από την εταιρεία Maersk όμως το πλήρωμά του δεν ανήκει στην εταιρεία.

