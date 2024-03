Γέφυρα στη Βαλτιμόρη καταρρέει μετά από σύγκρουση με πλοίο

Γέφυρα στην Βαλτιμόρη κατέρρευσε, όταν πλοίο που διερχόταν έπεσε πάνω προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Γέφυρα στην Βαλτιμόρη κατέρρευσε, όταν πλοίο που διερχόταν έπεσε πάνω προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Από την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά και στη συνέχεια μεγάλο τμήμα της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ κατέρρευσε.

A ship crashed into the Francis Scott Key Bridge in America.#FrancisScottKeyBridge pic.twitter.com/FHwSGGdM7m

