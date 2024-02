Γαλλία: Τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού

Συνελήφθη ο δράστης του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Τρεις οι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Ένας άνδρας, ύποπτος ότι επιτέθηκε σήμερα το πρωί με μαχαίρι σε ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, συνελήφθη, γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γαλλική αστυνομία, χωρίς να μπορεί στο στάδιο αυτό να διευκρινίσει τα κίνητρα του δράστη.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της αστυνομίας, η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λιόν, στο νοτιοανατολικό Παρίσι, προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου, του οποίου ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή, και δύο ελαφρά τραυματίες.

🚨🇫🇷Paris, France

Another day another knife attack.

Several people injured, perpetrator arrested & yes he was. pic.twitter.com/9prmFayboX

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 3, 2024