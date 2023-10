Ανταλλαγή πυρών στη μεθόριο Ισραήλ - Λιβάνου

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον ενός φυλακίου του ισραηλινού στρατού. Με πυρά πυροβολικού απαντά το Ισραήλ.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον ενός φυλακίου του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τον νοτιοανατολικό Λίβανο, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν μάρτυρα από την περιοχή αυτή.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σφοδρό βομβαρδισμό από την πλευρά του Ισραήλ και ότι ακούγονται πυρά.

BREAKING: Hezbollah launched multiple rockets from Lebanon into Israel.

IDF responded with tank fire. The northern front is becoming increasingly intense. pic.twitter.com/G64BlMlRVa

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 14, 2023