Ράλι σχεδόν 3% για τον χρυσό - Σε υψηλό δύο εβδομάδων

Ράλι σχεδόν 3% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων, καθώς το επενδυτικό ηθικό ενισχύθηκε από τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, σε συνδυασμό με τον πιθανό τερματισμό του shutdown και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία που αύξησαν τις ανησυχίες για παγκόσμια επιβράδυνση.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 2,8% στα 4.111,39 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Οκτωβρίου. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 2,8% στα 4.122 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ αναρριχήθηκε 4,5% στα 50,46 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου, η πλατίνα πρόσθεσε 2,4% στα 1.582,50 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 3,1% στα 1.422,79 δολάρια.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο εν μέσω απωλειών, ενώ η μείωση του κόστους και η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε αύξηση των απολύσεων. Το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν 3,5 ετών στις αρχές Νοεμβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις από το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown, που φαίνεται πως οδηγείται στον τερματισμό του.

Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει 64% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με τις πιθανότητες να αυξάνονται σε περίπου 77% μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Στο μεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ πέτυχε την Κυριακή μια προσωρινή συμφωνία που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown.