Νέα Υόρκη: Χάος στην πόλη από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και η κοιλάδα Χάντσον, λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις μετά από μια εβδομάδα βροχοπτώσεων προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στην πόλη της Νέας Υόρκης, διαταράσσοντας την λειτουργία του μετρό, πλημμύρισαν διαμερίσματα στο επίπεδο του εδάφους και μετατρέψανε ορισμένους δρόμους σε ποτάμια.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι σχεδόν οκτώ ίντσες (20 εκατοστά) βροχής που έπεσαν σε ορισμένα μέρη της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ, ήταν αρκετή για να επιτρέψει σε ένα θαλάσσιο λιοντάρι στο ζωολογικό κήπο του Central Park να κολυμπήσει για λίγο έξω από τα όρια της πισίνας του. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, πριν το σύστημα των καταιγίδων προχωρήσει προς τη θάλασσα.

🚨#BREAKING: Sea lions have escaped the Central Park zoo due severe flooding ⁰

📌#Manhattan | #NewYork

Due to the extreme flooding that is occurring across New York City, the water level in the Sea Lion area rose significantly. As a result, the Sea Lions were able to swim over… pic.twitter.com/XCZ5FFZK5B

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 29, 2023