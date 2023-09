Σούνακ: Εν μέσω κλιματικής κρίσης η Βρετανία κάνει «αναστροφή» στους «πράσινους» στόχους της

Αποσύρει αρκετούς βασικούς στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ.

«Αναστροφή» στους κλιματικούς του στόχους κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να ανακοινώνει την Τετάρτη πως αποσύρει αρκετούς βασικούς στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ.

Η απαγόρευση θα μεταφερθεί από το 2030 στο 2035, μια μετατόπιση που επικρίθηκε νωρίτερα σήμερα ότι προκαλεί αβεβαιότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς είναι έτοιμη για τη μετάβαση στην παραγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Σούνακ ανακοίνωσε επίσης καθυστέρηση στον στόχο για το τέλος των νέων εγκαταστάσεων λεβήτων αερίου και είπε ότι ορισμένα νοικοκυριά θα λάβουν εξαίρεση.

Σύμφωνα με το CNBC, σε μια ομιλία στην οποία προσπάθησε να περιγράψει τις αλλαγές ως προς τα συμφέροντα των νοικοκυριών, ο Σούνακ είπε ότι θα ανακοινώσει μια σειρά μακροπρόθεσμων αποφάσεων τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας με μια «νέα προσέγγιση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, την κλιματική αλλαγή».

«Πιστεύω βαθιά ότι όταν ρωτάς τους περισσότερους ανθρώπους για την κλιματική αλλαγή θέλουν να κάνουν το σωστό, είναι έτοιμοι να κάνουν θυσίες, αλλά δεν είναι σωστό για το Westminster να επιβάλλει τέτοιο κόστος στους εργαζόμενους, ειδικά σε αυτούς που ήδη παλεύουν να τα βγάλουν πέρα», εξήγησε.

Πολλές από τις ανακοινώσεις διέρρευσαν από το BBC αργά την Τρίτη, προκαλώντας ευρεία κριτική από φορείς του κλάδου και αυτοκινητοβιομηχανίες που εδρεύουν στη Βρετανία πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού.

Η Lisa Brankin, πρόεδρος της Ford UK –η οποία έχει δεσμευτεί να κάνει τη χώρα τον ευρωπαϊκό κόμβο κατασκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικών οχημάτων– είπε ότι ο στόχος του 2030 ήταν «ζωτικός καταλύτης για την επιτάχυνση της Ford σε ένα καθαρότερο μέλλον».

«Η επιχείρησή μας χρειάζεται τρία πράγματα από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου: φιλοδοξία, δέσμευση και συνέπεια. Μια χαλάρωση του 2030 θα υπονόμευε και τα τρία», είπε η Brankin.

«Χρειαζόμαστε την επικέντρωση της πολιτικής για την ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων βραχυπρόθεσμα και την υποστήριξη των καταναλωτών, ενώ οι κόντρα άνεμοι είναι ισχυροί: οι υποδομές παραμένουν ανώριμες, οι τιμές ανεβαίνουν και το κόστος ζωής είναι υψηλό».

Ο στόχος που καλύπτει τις πωλήσεις αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ ανακοινώθηκε το 2020, ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Η Stellantis, η οποία άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής EV μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε επίσης ότι η βιομηχανία χρειάζεται σαφήνεια.

Ο Mike Hawes, CEO του Society of Motor Manufacturers and Traders, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται η κυβέρνηση να παράσχει ένα «σαφές, συνεπές μήνυμα, ελκυστικά κίνητρα και βάση χρέωσης που δίνει αυτοπεποίθηση και όχι άγχος».

Οι υπουργοί έχουν δηλώσει εδώ και μερικούς μήνες ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις «πράσινες» πολιτικές που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν κόστος για τα νοικοκυριά.

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα υστερεί έναντι του αντιπάλου του Εργατικού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των αναμενόμενων εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

Αρκετά μέλη του ίδιου του κόμματος του Σουνάκ αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση των «πράσινων» στόχων, με το μέλος του κοινοβουλίου Κρις Σκίντμορ να λέει την Τρίτη στο BBC ότι ήταν «δυνητικά το μεγαλύτερο λάθος της πρωθυπουργίας του Σουνάκ μέχρι στιγμής».

Μακροπρόθεσμα, η αποδυνάμωση των βρετανικών κλιματικών πολιτικών «θα μπορούσε να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη υπονομεύοντας τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις σε μια σειρά τομέων που αναπτύσσουν και εξελίσσουν τις καθαρές τεχνολογίες, όπως αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα. Και θα μπορούσε να κάνει τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου φτωχότερα και ψυχρότερα, επειδή θα παραμείνουν πολύ εκτεθειμένα στις ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Bob Ward, διευθυντής πολιτικής και επικοινωνίας στο Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

Επικρίσεις προήλθαν επίσης από τον κλάδο της ενέργειας, με τον Chris Hewett, επικεφαλής της εμπορικής ένωσης Solar Energy UK, να λέει ότι οι κινήσεις θα ήταν μια «οικονομικά εσφαλμένη εκτίμηση ιστορικών διαστάσεων», καθώς οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, την Κίνα, την ΕΕ και την Ινδία αγωνίζονται να ηγηθούν στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Photo: @AssociatedPress