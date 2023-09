ΓΕΕΘΑ: Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι στη Λιβύη μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής

Η ελληνική αποστολή είχε προσγειωθεί ελάχιστες ώρες νωρίτερα στη Βεγγάζη και κατευθυνόταν προς την πόλη Ντέρνα που επλήγη από τις σαρωτικές πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Με ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κάνει γνωστό ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους, στη σύγκρουση του λεωφορείου που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής με όχημα που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επίσης το ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι άλλα δυο αγνοούνται, ενώ ενημερώνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δύο υγειονομικοί κι ένα στέλεχος των Ειδικών δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους.

Νωρίτερα πληροφορίες που μετέδιδαν τα Αlarabiya και Arab News, έκαναν λόγο ότι τέσσερα μέλη της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Τα αραβικά Μέσα επικαλούνται τον Λίβυο υπουργό Υγείας Othman Abduljaleel, ο οποίος ανακοίνωσε την τραγική είδηση σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Λίβυος υπουργός, άλλα 15 άτομα της ελληνικής αποστολής τραυματίστηκαν στη σύγκρουση του λεωφορείου. Μάλιστα σύμφωνα με το Reuters, επτά από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η ελληνική αποστολή είχε 16 μέλη συν τρεις διερμηνείς.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

